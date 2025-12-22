Wisselend succes voor de Belgische coaches op Afrika Cup

Zuid-Afrika begon maandagavond aan zijn Afrika Cup-wedstrijd tegen Angola. Een laatste Afrika Cup is het voor Hugo Broos. Eerder op de dag had ook Tom Saintfiet al een wedstrijd voor de kiezen gehad.

Hugo Broos is begonnen aan zijn ereronde: de bondscoach van Zuid-Afrika heeft al aangekondigd dat hij met pensioen gaat na het WK 2026, komende zomer. Deze Afrika Cup in Marokko is dus zijn laatste, en Broos heeft grote ambities.

Grote ambities bij Broos en Zuid-Afrika

Hij won het toernooi in 2017 met Kameroen en wil nu ook hetzelfde doen met Zuid-Afrika. Afgelopen maandag begon Zuid-Afrika aan het toernooi tegen Angola in de eerste wedstrijd van groep B. Een wedstrijd die de Bafana Bafana uiteindelijk wonnen (2-1), dankzij een doelpunt van de voormalig speler van Cercle Brugge en Westerlo, Lyle Foster, in de 79e minuut.

Voor Broos gaat zo een indrukwekkende statistiek verder: in 14 Afrika Cup-wedstrijden heeft de 73-jarige Belg slechts één nederlaag gekend (7 overwinningen, 6 gelijke spelen), tegen Mali in 2024. Stevige cijfers dus.

Mali verliest twee dure punten in slotminuut

Zuid-Afrika is goed begonnen aan zijn groepsfase in een groep waarin ook Egypte speelt, de toekomstige tegenstander van de Rode Duivels op het WK, en Zimbabwe. Zij speelden later op de maandag tegen elkaar.

Eerder op de dag had het Mali van Tom Saintfiet niet gewonnen. Lange tijd zag het er goed uit voor de Malinezen, maar in de laatste minuut maakte de tegenpartij nog 1-1 gelijk. Duur puntenverlies in de groep van Marokko.



