Straf voor Stijn Stijnen: 50ste (!) match aan de kant, Patro Eisden gaat voor twee anderen wel in beroep

Patro Eisden kreeg maandag vier voorstellen tot minnelijke schikking van het bondsparket na de incidenten tijdens de wedstrijd tegen Lokeren. De club accepteert de straffen voor trainer Stijn Stijnen en speler Ridwane M'Barki, maar gaat wél in beroep tegen de straffen voor de assistent-trainers.

Trainer Stijn Stijnen kreeg het bondsparket flink tegen zich door verbaal, non-verbaal en fysiek wangedrag tegenover de scheidsrechter. Tijdens de match verliet hij de technische zone nadat hij zich bedreigd voelde door het thuispubliek en verschool hij zich tijdelijk in de kleedkamers.

Uiteindelijk keerde hij terug, maar kreeg alsnog een rode kaart. Het bondsparket eiste twee wedstrijden schorsing en een boete van 1.000 euro. Speler Ridwane M’Barki kreeg al na vier minuten rood voor het raken van Lokeren-doelman Troost na een omgezette penalty. Het feit dat de actie niet opzettelijk was, werd niet als verzachtende omstandigheid gezien. Hij krijgt een schorsing van één wedstrijd met uitstel en een boete van 250 euro.

Twee assistent-trainers Patro Eisden kregen zware straffen, maar Patro gaat in beroep

Assistent Henk Dijkhuizen werd vervolgd voor brutaliteiten tegenover de teamafgevaardigde van Eupen en zijn houding na zijn eigen uitsluiting. Het bondsparket eiste drie wedstrijden schorsing, waarvan twee effectief en één met uitstel, en een boete van 1.750 euro.

Assistent Yassin Gueroui werd vervolgd wegens niet-respectvolle en brutale beledigingen richting de scheidsrechter tijdens de match van Jong Patro tegen Francs Borains. Het bondsparket vorderde twee effectieve wedstrijden schorsing, een boete van 500 euro en de herroeping van eerder uitstel.

Patro Eisden heeft aangekondigd in beroep te gaan tegen de straffen voor Dijkhuizen en Gueroui, schrijft Het Nieuwsblad. De club benadrukt dat de voorstellen voor Stijnen en M’Barki worden aanvaard, maar dat men vindt dat de assistenten onterecht zwaar worden gestraft.