Wie zijn de meest efficiënte spelers van de Pro League? Eén club domineert de statistieken

Promise David is de topscorer van de Pro League met acht doelpunten na 19 speeldagen. Maar weet u wie de meest efficiënte spelers zijn? De top 3 bevindt zich bij Union Saint-Gilloise.

Volgens statistieken gedeeld door DAZN is Marc Giger de meest efficiënte speler per 90 minuten. Hij noteert een totaal van 0,83 doelpunten per 90 minuten. Op de tweede plaats vinden we de topscorer van de competitie, Promise David, met 0,79 doelpunten per 90 minuten.

Een andere Saint-Gilloise doelpuntenmaker, Raul Florucz, maakt de top drie compleet. De Oostenrijker heeft een totaal van 0,71 doelpunten per 90 minuten. Deze top drie toont de indrukwekkende efficiëntie van de Brusselse doelpuntenmakers.

Jelle Vossen achter de Unionisten

Er staat geen speler van Club Brugge, Genk of zelfs Anderlecht in de top 5. Op de vierde plaats vinden we de ervaren Jelle Vossen, met een totaal van 0,65 doelpunten per 90 minuten.

De spits van Zulte Waregem heeft slechts 42 minuten speeltijd gehad in de laatste tien wedstrijden van zijn team in de Belgische competitie. Zijn laatste basisplaats in de Pro League was op 2 augustus laatstleden tegen Westerlo.



Doelpuntenmaker in zijn laatste drie wedstrijden als basisspeler sluit Pape Moussa Fall de top 5 af. Zijn gemiddelde is 0,63 doelpunten per 90 minuten. Dit toont zijn efficiëntie aan, maar vooral ook het belang dat hij heeft voor La Louvière sinds Frédéric Taquin hem de laatste weken meer speeltijd geeft.