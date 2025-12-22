Na negen jaar bij Anderlecht: het grote debuut van Maksim Kireev in de Jupiler Pro League

Foto: © photonews

Na enkele lange maanden aan de zijlijn maakte Maksim Kireev dit weekend zijn debuut bij KV Mechelen. Een speler om in de gaten te houden voor de tweede helft van het seizoen? Het zou zomaar kunnen, want hij maakte indruk.

Het was dit weekend niet echt een feest voor Mechelen. KV verloor met 1-0 van Sint-Truiden, een directe concurrent voor de top-6, en zag Standard tot op drie punten van de vijfde plaats naderen. Het lichtpuntje in de grijze massa? De laatste wissel van Fred Vanderbiest.

Met nog zes minuten te spelen op de synthetische grasmat van Stayen, terwijl zijn ploeg achterstond, had Maksim Kireev niet echt de tijd om sentimenteel te worden. Maar na zijn paar minuten, zijn allereerste in de Jupiler Pro League, dacht hij waarschijnlijk terug aan zijn moeilijke maanden.

Toen Mechelen afgelopen zomer 750.000 euro uitgaf om hem bij Lierse weg te halen (de derde duurste transfer van de Mechelse mercato) en hem het nummer tien gaf, wist de technische staf dat hij niet meteen speelklaar zou zijn vanwege een liesoperatie. Zijn afwezigheid duurde uiteindelijk tot december. Eindelijk verlost van zijn fysieke problemen kan de 21-jarige aanvallende middenvelder laten zien wat hij in huis heeft.

In Brussel geboren werd de jongen negen jaar opgeleid bij Anderlecht. Maar in 2022 vertrok hij, geconfronteerd met de sterke concurrentie in Neerpede. Na een niet succesvol avontuur in Italië, zat hij zonder club. Op advies van zijn voormalige trainer Dirk Gyselinckx kreeg hij in januari 2023 een proefperiode bij Lierse. Zes maanden later tekende hij zijn contract op het Lisp.

De aanvang was niet gemakkelijk, met weinig basisplaatsen in 1B. Maar de komst van Sven Vandenbroeck deed hem goed. De huidige trainer van Zulte Waregem geloofde in hem en Kireev betaalde dat vertrouwen terug op het veld door in één maand drie keer te scoren tegen Francs Borains, RFC Liège en Club NXT als afsluiting van het seizoen 2023/2024. Hij bevestigde dit vorig seizoen met 3 doelpunten en 5 assists tot februari ... en tot aan die liesoperatie.

Dat was genoeg om Mechelen afgelopen zomer te porren: "Onze rekruteringscel volgt hem al een tijdje. Het is niet voor niets dat we hem voor vier jaar vastleggen. Wanneer hij klaar is, wordt hij een echte aanwinst voor het team", bevestigde sportief directeur Tim Caluwé destijds.

Een welkome versterking voor de tweede helft van het seizoen

Zijn tijd lijkt eindelijk gekomen. De Jupiler Pro League zal zodoende een speler ontdekken die behoorlijk ondernemend is: "Ik hou ervan om de bal in mijn voeten te hebben en aanvallende acties te ondernemen. Ik ben blij dat ik met nummer 10 op mijn rug mag spelen, want dat is ook mijn favoriete positie op het veld. In die rol kan ik mijn teamgenoten helpen scoren en af en toe zelf mijn kans wagen. Maar ik ben ook in staat om op andere posities in de aanval te spelen."

Maksim Kireev was Belgisch international bij de U15, maar heeft zich inmiddels gericht op het land van zijn wortels, Wit-Rusland. In maart vorig jaar vervulde hij zijn droom. Na zijn doelpunt tegen RFC Liège sprong hij op het vliegtuig naar Minsk en maakte vijf dagen later zijn debuut bij de nationale ploeg. Tot aan zijn operatie volgden nog vijf optredens met de Wit-Russen.

De Brusselaar hoopt opnieuw opgeroepen te worden dankzij zijn tweede seizoenshelft bij Mechelen. Tegelijkertijd zou ook KV hem goed kunnen gebruiken. Het blok dat Fred Vanderbiest heeft opgesteld, is zeer goed georganiseerd maar mist soms wat creativiteit. Niets beter dan een nieuwe nummer tien in zulke situaties.

Jupiler Pro League

 Speeldag 19
Charleroi Charleroi 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-1 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Club Brugge Club Brugge 2-1 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 2-2 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 0-2 Cercle Brugge Cercle Brugge

