Filip Joos verrast: "Hij is de beste spits in onze competitie"
Foto: © Photonews

Royal Antwerp FC is de voorbije weken aan een serieuze revival bezig. Daar mag het onder meer Gyrano Kerk en Vincent Janssen voor danken. De ene is terug uit blessure, de andere vindt ook een betere vorm terug.

Onder nieuwe coach Joseph Oosting gaat het plots veel beter met Royal Antwerp FC. Dat hebben ook de analisten gezien. Antwerp doet zelfs opnieuw mee voor de top-6 en de Champions' Play-offs. De kloof met Standard is nu drie punten.

Wat moet Royal Antwerp doen met Kerk en Janssen?

En wat daarna? Een aantal spelers hebben een aflopend contract op De Bosuil. Janssen en Kerk hun contract lopen af: "Als ze dat willen, dan zou ik hun contract allebei onmiddellijk verlengen", aldus Filip Joos in 90 Minutes.

Sam Kerkhofs opperde dat het dan ook aan de helft van het huidige loon zou moeten zijn. "Dat ze meer verdienen dan de rest? Zijn ze ook uit proportie met hun belang voor Antwerp? Dat is een heel andere vraag."

"Kerk en Janssen meteen verlengen"

"Vincent Janssen? Ik blijf dat de beste spits vinden uit onze competitie", aldus Joos heel duidelijk. "Wie anders? Cvetkovic? Tresoldi bij Club Brugge? Janssen speelt volgens mij bij elke ploeg in onze competitie mee."

Lees ook... Janssen tussen frustratie en realisme na geljkspel tegen Anderlecht: "Een maand geleden tekenden we hiervoor"
"Als Mark Van Bommel naar Genk zou gaan, dan bel ik meteen naar Janssen. Ik denk niet dat hij nog wil naar een andere ploeg gaan. Hij wil gelukkig zijn en dat is hij in Antwerp, dus ik zou hem meteen gaan verlengen."

