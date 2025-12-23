Genk moet enorme verandering ondergaan: "Dat is ook bij het bestuur doorgedrongen nu"

KRC Genk staat volgens analist en clubvolger Stef Wijnants voor een belangrijk keerpunt in zijn geschiedenis. Het trainersdossier krijgt veel aandacht, maar volgens Wijnants is het slechts een onderdeel van een veel groter verhaal.

“Nicky Hayen moet spelers beter maken én resultaten neerzetten. Dat is een molensteen die al om de nek van vele trainers heeft gehangen", stelt hij in HBvL.

Het financiële model van Genk wordt steeds meer een zorgpunt. Elk jaar moet sportief directeur Dimitri de Condé enorme sommen binnenhalen via transfers om het budget in evenwicht te houden. Zonder rijke mecenas of investeringsfonds is de club volledig afhankelijk van spelersverkopen. “Het besef dat de structuur anders moet, is nu echt bij de meerderheid van het bestuur doorgedrongen", aldus Wijnants.

Als er geen spelers duur verkocht worden, heeft Genk niets om op terug te vallen

De hoge transfersommen die Genk wil realiseren, maken Europees voetbal cruciaal. Spelers zoals Tolu en Bonsu Baah kunnen alleen voor tientallen miljoenen euro’s verkocht worden als de club in Europa speelt en de kern hoog in waarde houdt. “Als dat niet lukt, heeft Genk niets om op terug te vallen", zegt Wijnants.

Op dit moment is de sportieve situatie echter allesbehalve ideaal. Met de club die pas voor de winterstop achtste staat, moet Genk eerst Play-off 1 veiligstellen voordat er aan Europese ambities kan worden gedacht. Dat benadrukt volgens Wijnants de kwetsbaarheid van het huidige model.

Modernisering versus eigenheid

De overgang naar een nv-structuur en het aantrekken van extern kapitaal zijn volgens de analist noodzakelijk om de club op termijn competitief te houden. “De structuur moet gemoderniseerd worden, maar de club vreest zo ook een deel van haar eigenheid te verliezen", legt hij uit.





Wijnants wijst daarbij naar Club Brugge als voorbeeld. Ondanks de intrede van Amerikaanse investeerders heeft de club zijn identiteit behouden. “Ze hadden met Bart Verhaeghe wel iemand die kon bijpassen indien nodig, maar het toont aan dat modernisering en behoud van eigenheid hand in hand kunnen gaan", besluit hij.