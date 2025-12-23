Mogelijk nog voor Kerst een 'voorlopige' maatregel in conflict tussen DAZN en Pro League

Mogelijk nog voor Kerst een 'voorlopige' maatregel in conflict tussen DAZN en Pro League
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het miljoenenconflict tussen de Pro League en DAZN kende maandag een belangrijk moment. Beide partijen hielden hun pleidooien voor het Belgische arbitragetribunaal CEPANI, dat nog deze kerstvakantie voorlopige maatregelen kan opleggen.

DAZN verwierf een jaar geleden de uitzendrechten van het Belgisch voetbal voor de periode 2025-2030, voor een totaalbedrag van 421 miljoen euro. Vorige maand kondigde het mediabedrijf echter aan dat het contract in zijn ogen beëindigd was. DAZN kon geen akkoord bereiken met Proximus of Telenet en dreigde zo tientallen miljoenen euro’s mis te lopen.

De Pro League is het daar vanzelfsprekend niet mee eens. Via CEPANI wil ze DAZN aan het contract houden en de continuïteit van de uitzendrechten verzekeren. Het tribunaal behandelt de zaak buiten de gewone rechtbanken om, wat een snellere en vertrouwelijke procedure mogelijk maakt.

Moet DAZN straks verplicht betalingen herstarten?

De zitting maandag vond achter gesloten deuren plaats en duurde van 's ochtends vroeg tot in de late avond. Advocaten van beide partijen waren aanwezig, net als CEO Lorin Parys namens de Pro League en Massimo D’Amario voor DAZN.

CEPANI kan nog voor kerst tijdelijke beslissingen nemen om mogelijke schade te beperken. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat DAZN verplicht wordt om tijdens de procedure door te blijven uitzenden en de maandelijkse betalingen aan de Pro League voort te zetten.

Lees ook... Vermant, Kerk, Coosemans en ook heel wat verrassingen maakten het mooie weer dit weekend
Een definitieve uitspraak, inclusief eventuele beroepsprocedures, wordt volgens juridische experts niet voor het einde van 2026 verwacht. Tot die tijd blijft de situatie gespannen en volgt de voetbalwereld nauwgezet de ontwikkelingen.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Antwerp

Meer nieuws

Vermant, Kerk, Coosemans en ook heel wat verrassingen maakten het mooie weer dit weekend

Vermant, Kerk, Coosemans en ook heel wat verrassingen maakten het mooie weer dit weekend

18:40
G5-bestuurder formeel over Belgisch voetbal: "Ik voorspel grote problemen in 2026"

G5-bestuurder formeel over Belgisch voetbal: "Ik voorspel grote problemen in 2026"

13:30
57
Dit is een historisch dieptepunt voor de Jupiler Pro League: al meer dan 40 jaar niet meer gebeurd

Dit is een historisch dieptepunt voor de Jupiler Pro League: al meer dan 40 jaar niet meer gebeurd

22/12
7
Stort het Belgisch voetbal als kaartenhuisje in elkaar? "50 tot 70 procent waarde kwijt"

Stort het Belgisch voetbal als kaartenhuisje in elkaar? "50 tot 70 procent waarde kwijt"

15:30
11
Totaal overbodige Anderlecht-speler reageert voor eerste keer: "Moeilijk om te verwerken"

Totaal overbodige Anderlecht-speler reageert voor eerste keer: "Moeilijk om te verwerken"

10:00
Van Helden zegt het hardop, Vrancken niet: zo verschilt de toon bij STVV

Van Helden zegt het hardop, Vrancken niet: zo verschilt de toon bij STVV

06:15
Harde actie: Beerschot en Beveren komen met gezamenlijk standpunt na geval van racisme

Harde actie: Beerschot en Beveren komen met gezamenlijk standpunt na geval van racisme

06:30
Lardot heeft iets te zeggen over strafschoppen in Antwerp - Anderlecht ... en andere speler kwam héél goed weg

Lardot heeft iets te zeggen over strafschoppen in Antwerp - Anderlecht ... en andere speler kwam héél goed weg

20:00
10
Het Dudenpark is een oninneembare vesting (behalve voor één iemand)

Het Dudenpark is een oninneembare vesting (behalve voor één iemand)

19:00
Antwerp herleeft, maar ook speler die al ver afgeschreven was: "Pluim op de hoed van Overmars"

Antwerp herleeft, maar ook speler die al ver afgeschreven was: "Pluim op de hoed van Overmars"

08:40
Stevige tegenslag voor Club Brugge: sterkhouder mist Genk

Stevige tegenslag voor Club Brugge: sterkhouder mist Genk

08:00
1
Beperkte impact van Leko? Vanaken zegt wat verschil is met Hayen Reactie

Beperkte impact van Leko? Vanaken zegt wat verschil is met Hayen

21:10
1
Deze Anderlecht-speler kreeg een duidelijke waarschuwing van Besnik Hasi

Deze Anderlecht-speler kreeg een duidelijke waarschuwing van Besnik Hasi

07:40
Club Brugge hakt knoop door over cruciale positie: kritiek raakt hen niet

Club Brugge hakt knoop door over cruciale positie: kritiek raakt hen niet

07:20
De eerste woorden van Nicky Hayen bij een zéér ambitieus Genk: "Internationale kaart"

De eerste woorden van Nicky Hayen bij een zéér ambitieus Genk: "Internationale kaart"

21:00
6
Hein Vanhaezebrouck streng voor Hans Vanaken en Club Brugge: "Dat was echt dramatisch"

Hein Vanhaezebrouck streng voor Hans Vanaken en Club Brugge: "Dat was echt dramatisch"

07:00
2
Supportersbus Gent aangevallen na wedstrijd tegen Club Brugge: "Ook kinderen op de bus"

Supportersbus Gent aangevallen na wedstrijd tegen Club Brugge: "Ook kinderen op de bus"

19:40
46
EXCLUSIEF: KAA Gent, STVV, OH Leuven en Cercle Brugge azen op dezelfde aanvaller

EXCLUSIEF: KAA Gent, STVV, OH Leuven en Cercle Brugge azen op dezelfde aanvaller

14:00
1
DONE DEAL: Genk hakt knoop door, nieuwe coach is bekend

DONE DEAL: Genk hakt knoop door, nieuwe coach is bekend

19:11
13
Een gek scenario is mogelijk: Marc Brys zou nog... kunnen terugkeren aan het roer bij Kameroen

Een gek scenario is mogelijk: Marc Brys zou nog... kunnen terugkeren aan het roer bij Kameroen

21:20
2
Straf voor Stijn Stijnen: 50ste (!) match aan de kant, Patro Eisden gaat voor twee anderen wel in beroep

Straf voor Stijn Stijnen: 50ste (!) match aan de kant, Patro Eisden gaat voor twee anderen wel in beroep

09:09
Na negen jaar bij Anderlecht: het grote debuut van Maksim Kireev in de Jupiler Pro League

Na negen jaar bij Anderlecht: het grote debuut van Maksim Kireev in de Jupiler Pro League

20:40
1
Werk aan de winkel voor OH Leuven: "Snel weg van de eettafel, helaas"

Werk aan de winkel voor OH Leuven: "Snel weg van de eettafel, helaas"

18:30
Hein Vanhaezebrouck laat niets heel van Club Brugge en KAA Gent

Hein Vanhaezebrouck laat niets heel van Club Brugge en KAA Gent

18:20
3
STVV de luis in de pels: spelers én analisten geloven er in

STVV de luis in de pels: spelers én analisten geloven er in

18:00
In 2019 nog 20 miljoen waard, maar nu is ex-Rode Duivel (30) in januari transfervrij op te pikken

In 2019 nog 20 miljoen waard, maar nu is ex-Rode Duivel (30) in januari transfervrij op te pikken

08:15
Filip Joos verrast: "Hij is de beste spits in onze competitie"

Filip Joos verrast: "Hij is de beste spits in onze competitie"

17:00
"Ik heb Union betrapt op een grote fout": jeugdspeler maakt elders indruk als 17-jarige kapitein

"Ik heb Union betrapt op een grote fout": jeugdspeler maakt elders indruk als 17-jarige kapitein

22:15
Ook onder Ivan Leko blijft het nipt voor Club Brugge: "Opvallend en veelzeggend"

Ook onder Ivan Leko blijft het nipt voor Club Brugge: "Opvallend en veelzeggend"

16:30
2
KV Mechelen liep achter de feiten aan op STVV: Vanderbiest verklaart waarom

KV Mechelen liep achter de feiten aan op STVV: Vanderbiest verklaart waarom

14:50
1
Besnik Hasi scoort opvallende solo: "Toont wat er allemaal mis is met Belgisch voetbal"

Besnik Hasi scoort opvallende solo: "Toont wat er allemaal mis is met Belgisch voetbal"

17:40
1
Wesley Sonck is het beu na Antwerp - Anderlecht: "Ik snap er niets meer van"

Wesley Sonck is het beu na Antwerp - Anderlecht: "Ik snap er niets meer van"

14:40
4
Analist is streng voor KAA Gent: "Negatieve spiraal blijft maar doordraaien"

Analist is streng voor KAA Gent: "Negatieve spiraal blijft maar doordraaien"

14:20
Daar gaan we weer: Stijn Stijnen moet nieuwe schorsing vrezen na weigering

Daar gaan we weer: Stijn Stijnen moet nieuwe schorsing vrezen na weigering

22:30
3
Pro League hoopt op snelle oplossing na zittingsdag met DAZN bij CEPANI

Pro League hoopt op snelle oplossing na zittingsdag met DAZN bij CEPANI

23:00
Zit het probleem dieper bij Club Brugge? "Dit was niet beter dan onder Nicky Hayen"

Zit het probleem dieper bij Club Brugge? "Dit was niet beter dan onder Nicky Hayen"

13:00
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 19
Charleroi Charleroi 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-1 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Club Brugge Club Brugge 2-1 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 2-2 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 0-2 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

tristan001 tristan001 over Lardot heeft iets te zeggen over strafschoppen in Antwerp - Anderlecht ... en andere speler kwam héél goed weg Boktor Boktor over Hein Vanhaezebrouck streng voor Hans Vanaken en Club Brugge: "Dat was echt dramatisch" pief pief over Supportersbus Gent aangevallen na wedstrijd tegen Club Brugge: "Ook kinderen op de bus" RememberLierse RememberLierse over Sven Vandenbroeck zwáár misnoegd over refs: "Alle kleine dingen zijn voor Union" Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Zit het probleem dieper bij Club Brugge? "Dit was niet beter dan onder Nicky Hayen" trivece trivece over G5-bestuurder formeel over Belgisch voetbal: "Ik voorspel grote problemen in 2026" BFL BFL over Zware tegenvaller voor Union SG: absolute sterkhouder in extremis tijdje onbeschikbaar Essevee for ever Essevee for ever over Kwestie van kwaliteit? Zulte Waregem wisselt wel héél weinig en laat Vossen vaak op de bank Strider Strider over Mogelijk nog voor Kerst een 'voorlopige' maatregel in conflict tussen DAZN en Pro League Vital Verheyen Vital Verheyen over Daar gaan we weer: Stijn Stijnen moet nieuwe schorsing vrezen na weigering Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved