Mogelijk nog voor Kerst een 'voorlopige' maatregel in conflict tussen DAZN en Pro League

Het miljoenenconflict tussen de Pro League en DAZN kende maandag een belangrijk moment. Beide partijen hielden hun pleidooien voor het Belgische arbitragetribunaal CEPANI, dat nog deze kerstvakantie voorlopige maatregelen kan opleggen.

DAZN verwierf een jaar geleden de uitzendrechten van het Belgisch voetbal voor de periode 2025-2030, voor een totaalbedrag van 421 miljoen euro. Vorige maand kondigde het mediabedrijf echter aan dat het contract in zijn ogen beëindigd was. DAZN kon geen akkoord bereiken met Proximus of Telenet en dreigde zo tientallen miljoenen euro’s mis te lopen.

De Pro League is het daar vanzelfsprekend niet mee eens. Via CEPANI wil ze DAZN aan het contract houden en de continuïteit van de uitzendrechten verzekeren. Het tribunaal behandelt de zaak buiten de gewone rechtbanken om, wat een snellere en vertrouwelijke procedure mogelijk maakt.

Moet DAZN straks verplicht betalingen herstarten?

De zitting maandag vond achter gesloten deuren plaats en duurde van 's ochtends vroeg tot in de late avond. Advocaten van beide partijen waren aanwezig, net als CEO Lorin Parys namens de Pro League en Massimo D’Amario voor DAZN.

CEPANI kan nog voor kerst tijdelijke beslissingen nemen om mogelijke schade te beperken. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat DAZN verplicht wordt om tijdens de procedure door te blijven uitzenden en de maandelijkse betalingen aan de Pro League voort te zetten.

Een definitieve uitspraak, inclusief eventuele beroepsprocedures, wordt volgens juridische experts niet voor het einde van 2026 verwacht. Tot die tijd blijft de situatie gespannen en volgt de voetbalwereld nauwgezet de ontwikkelingen.