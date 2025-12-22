Een gek scenario is mogelijk: Marc Brys zou nog... kunnen terugkeren aan het roer bij Kameroen

Marc Brys is niet langer de coach van Kameroen. Althans, volgens Samuel Eto'o en de voetbalbond... want bij het ministerie van Sport is de zaak nog niet afgerond. En ook na de Afrika Cup zou het nog wel eens kunnen gaan spoken, zoveel is duidelijk.

We dachten eindelijk dat het grootste drama voorbij was: Kameroen had besloten, via de voorzitter van hun federatie Samuel Eto'o, om voor eens en altijd afscheid te nemen van Marc Brys. Na maanden van spanningen en compleet bizarre situaties had Brys opgegeven omdat hij geen oproep of tickets voor de Afrika Cup had ontvangen.

Keert Marc Brys alsnog terug naar Kameroen?

Een door de federatie aangestelde coach - David Pagou - is nu in functie en hij heeft de leiding over de reis naar Marokko. Hij heeft bovendien wat wenkbrauwen doen fronsen door een speler uit de Braziliaanse zesde klasse op te roepen die hij in het verleden kende uit jeugdteams.

Dit was slechts een van de vele eigenaardigheden van een selectie die grotendeels werd beïnvloed door Samuel Eto'o en werd vooral gekenmerkt door het ontbreken van Vincent Aboubakar en André Onana. Maar Marc Brys zelf had het opgegeven en zijn ontslag ingediend, zo lijkt het. Behalve dat het Ministerie van Sport hem niet kwijt wil.

Na de Afrika Cup ... opnieuw Brys

Volgens het Nieuwsblad verwacht het ministerie dat Marc Brys heeft aangesteld nog steeds veel van hem, maar heeft het besloten om tijdens de Afrika Cup geen conflict aan te gaan en de selectie van David Pagou te laten spelen. Om spanningen tussen het ministerie en de federatie te vermijden, is de zaak on hold gezet.



Maar het is niet uitgesloten dat het conflict na de Afrika Cup opnieuw in alle hevigheid zal oplaaien... en dat Marc Brys dus via de achterdeur terugkeert aan het hoofd van de Ontembare Leeuwen. In de tussentijd viert Brys de feestdagen met zijn familie in België...