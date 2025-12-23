Opvallend: tv-commentator wordt COO bij club van Emilio Ferrera

Opvallend: tv-commentator wordt COO bij club van Emilio Ferrera
Foto: © photonews
Crossing Schaarbeek, de club waar Emilio Ferrera als sportief directeur actief is, heeft een belangrijke versterking van zijn management aangekondigd. Bruno Taverne startte op maandag 22 december als Chief Operating Officer (COO) en zal het operationele beleid van de club verder uitbouwen.

Taverne rapporteert rechtstreeks aan de algemeen directeur, die in juni zijn intrede deed bij de club. Zijn opdracht is duidelijk: de professionalisering van Crossing Schaarbeek versnellen en alle operationele, organisatorische en transversale processen optimaliseren.

Met een stevige achtergrond in operationeel management en projectcoördinatie brengt Taverne ruime ervaring mee in omgevingen waar structuur, efficiëntie en teamwork essentieel zijn. Zijn eerdere functies vereisten steeds een hoge mate van precisie en vooruitdenken.

Bruno Taverne is de nieuwe COO van Crossing Schaarbeek

Daarnaast is Taverne een bekend gezicht op televisie, als commentator bij Canal Plus en BeTV. Die ervaring wil hij nu toepassen in het voetbalbeheer, met een methodische en duurzame aanpak die gericht is op resultaat en efficiëntie.

Zijn komst wordt gezien als een strategische stap om de groei van Crossing Schaarbeek te ondersteunen en de sportieve ambities van de club kracht bij te zetten.


Het management hoopt dat zijn expertise in organisatie en optimalisatie het clubbeleid op lange termijn zal versterken.

Crossing Schaerbeek

