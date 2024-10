Doel heiligt de middelen voor Dirk Kuyt: "Want ik speel ook liever aanvallend en dominant voetbal"

Beerschot speelde dan wel thuis maar tegen Anderlecht was het game plan om vooral vanuit de organisatie te starten en in de omschakeling te prikken. Kwestie van de wedstrijd niet naïef aan te vatten, en dat loonde.

Dirk Kuyt was een spits en vorig seizoen werd hij met Beerschot kampioen in de Challenger Pro League met dominant voetbal. Maar in de Jupiler Pro League liggen de zaken wat anders op dit moment. Kuyt hield niet halsstarrig vast om te proberen dominant te spelen maar paste het systeem aan.

Daardoor heeft Beerschot nu twee wedstrijden achter de rug zonder nederlaag en won het zelfs zijn eerste wedstrijd van het seizoen... door heel compact en verdedigend te spelen. "In Westerlo was het duidelijk een bewuste keuze: we hadden een defensief gameplan, en we wilden compact blijven om van daaruit gevaarlijk te zijn," begint Dirk Kuyt.

Winnen en vertrouwen opdoen

"Natuurlijk ben ik een trainer die graag dominant, aanvallend voetbal wil spelen. Maar het liefst van al ben ik een trainer die wedstrijden wil winnen en punten wil pakken. En dat was nu lang geleden. Deze ploeg kan zeker goed voetballen maar vandaag moesten we het anders doen", aldus Kuyt.

"Als je wil winnen, moet je kijken naar je mogelijkheden als coach. Het team moet vertrouwen krijgen. Anderlecht is een topteam in België dat het goed doet in Europa én daar win je dan van. Dat zorgt voor heel veel vertrouwen in de groep."

Ondanks de nederlaag blijft het stamnummer dertien laatste met slechts 5 punten en dus zijn er nog wel wat punten nodig op Het Kiel. " De volgende stap is om dit door te trekken naar Kortrijk om hopelijk de aansluiting te kunnen vinden in het klassement", besluit de Nederlander.