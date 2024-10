🎥 Ook al ging Anderlecht de boot in: Heerlijk moment voor Jan Vertonghen op Beerschot

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De wedstrijd tussen Beerschot en Anderlecht werd er eentje die Jan Vertonghen niet snel zal vergeten. Al was dat jammer genoeg niet door een knappe zege van zijn ploeg.

RSC Anderlecht verloor vrijdagavond al met 2-1 van Beerschot. De hekkensluiter wist zo zijn eerste driepunter van het seizoen te scoren. Een mooie eerste zege voor Dirk Kuyt en co.

Ook Jan Vertonghen was van de partij. De verdediger van RSC Anderlecht zit nog altijd geblesseerd aan de kant omdat hij last heeft van de achillespezen. Hij was op het Kiel echter voor iets totaal anders aanwezig.

Zijn zoontje Ilay speelt bij de jeugd van Beerschot. Die mocht samen met kapitein Ryan Sanusi het veld oplopen. Vertonghen werd zelf ook aan het spelerstunnel gespot voor het grote moment van zijn zoontje.

Op de beelden hieronder is duidelijk te zien dat Vertonghen aan het dollen is met Ilay. Die moet er hartig om lachen, net als Sanusi ook.

Een mooi moment voor de familie Vertonghen, al had die natuurlijk liever gezien dat Anderlecht de drie punten pakte op bezoek bij Beerschot.