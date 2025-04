Kan Jan Vertonghen zondag spelen tegen Genk? Anderlecht-verdediger geeft zelf pijnlijke update over hoe het gaat

Jan Vertonghen nadert het einde van zijn imposante carrière, maar wil de laatste maanden bij Anderlecht nog maximaal benutten. De verdediger kampt nog steeds met blessureproblemen en is onzeker voor de topper tegen Genk.

Toch hoopt hij er zondag bij te zijn, al blijft het afwachten hoe zijn lichaam reageert. In een interview met ‘VTM NIEUWS’ gaf Vertonghen toe dat de fysieke tol van zijn lange loopbaan steeds zwaarder doorweegt. "Ik krijg er wat kippenvel van", zei hij over het nakende einde van zijn carrière. "Ik had het graag op een andere manier beleefd."

Zijn speelkansen tegen Genk zijn nog onzeker. "Of ik fit geraak? Dat is afwachten. Als ik er niet bij ben, dan is het omdat het écht niet gaat. Er zijn nog tien matchen en ik wil niets liever dan op het veld staan. Maar dat moet ook mógelijk zijn. En ik moet ook een betere speler zijn dan de jongens die op het veld staan."

De recordinternational heeft een seizoen vol blessures achter de rug en voelt dat elke wedstrijd een zware belasting is. "Tegen Cercle speelde ik nog een goede match, maar elke impact op, en soms ook naast het veld, is een aanslag op mijn lichaam. De jaren hebben hun tol geëist."

Volgens Vertonghen is het moeilijk in te schatten wanneer hij volledig speelklaar zal zijn. "De ene dag is beter dan de andere. Het is een beetje Russische roulette. Ik hoop er zo snel mogelijk weer bij te zijn en spendeer uren per dag in de gym."

Ondanks de fysieke ongemakken is Vertonghen vastberaden om nog enkele cruciale duels voor Anderlecht mee te pikken. "Ik ben er wel zeker van dat ik nog op het veld zal staan."