Hubert debuteert met nederlaag als T1 van Anderlecht: "Wedstrijdverloop voorspeld, resultaat gevreesd"

De eerste overwinning van Beerschot dit seizoen betekende meteen ook de eerste nederlaag van Anderlecht onder David Hubert. En dat in zijn eerste wedstrijd als officiële hoofdtrainer van RSCA

Eerste wedstrijd of eerste nederlaag in zes wedstrijden?

"Dat is vooral leuk voor de pers om het zo te zeggen want voor mij is het mijn eerste verlies in 6 wedstrijden als trainer van Anderlecht. Er is voor mij niet zo veel veranderd", aldus Hubert op de persconferentie na de nederlaag tegen Beerschot.

"En dan nog", gaat hij verder. "Verlies, gelijkspel of winst, het is kwestie om de juiste analyse te maken. We zijn aan het bouwen met een bepaalde manier van voetbal en die vind je met momenten soms terug maar we moeten ons in die momenten meer belonen."

Want Anderlecht was bij periodes zeker de betere ploeg op het Kiel maar kwam moeilijk tot scoren. "We hadden wel voorspeld dat dit het wedstrijdbeeld zou worden, jammer genoeg is het uitgedraaid op de evolutie die we vreesden", is Hubert eerlijk.

Wisten dat Beerschot enkel zo kon scoren

"Want we startten beide helften goed met dominant, offensief en agressief voetbal en veel dreiging rondom de 16 van Beerschot met een aantal goede kansen. Die momenten moet je dan gewoon ook pakken', klinkt het;

Want als je dat niet doet, kan je in het voetbal snel het deksel op de neus krijgen, dat weet Hubert nu ook. "Maar daar zaten we telkens goed in de actie in de omschakeling, met genoeg spelers die terug kwamen. Dan mistte het aan agressiviteit om de bal uit de 16 te houden en doen we het niet goed, we hadden er nochtans op gehamerd dat ze enkel zo gevaarlijk konden zijn", zucht de T1 van Anderlecht.