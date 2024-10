Bij Beerschot zitten ze op wolken na eerste overwinning: "Ik geloof echt dat ik hier dit seizoen tien tot twintig goals kan maken"

Beerschot heeft zijn eerste overwinning van het seizoen beet. De Kielse Ratten haalden het thuis van Anderlecht na een spannende avond.

Zaterdag heeft Beerschot zijn eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen tegen Anderlecht. Een grote verrassing van de club uit Antwerpen.

De grote matchwinnaar was Marwan Al-Sahafi. "Dinsdag heb ik nog 90 minuten met de nationale ploeg gespeeld", begon Al-Sahafi volgens Gazet van Antwerpen. "Ik heb gisteren pas voor het eerst weer bij Beerschot getraind."

"Maar ik voelde me vandaag niet moe. Ik voelde me zelfs heel sterk en had nog meer kunnen scoren. Ik geloof echt dat ik hier dit seizoen tien tot twintig goals kan maken", is hij ambitieus.

"Ik ben heel blij om in Europa te spelen. Ik werd hier enorm goed opgevangen en krijg veel vertrouwen van de ploegmaats. Of ik Beerschot voor mijn transfer al kende? Ja, hoor. En Anderlecht ook. Ik wist dat dat een grote club was", besluit Al-Sahafi.