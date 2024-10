Heeft Het Kiel een nieuwe cultheld? Zelfs Dirk Kuyt is onder de indruk: "Die kwaliteit nog maar zelden gezien"

Na elf speeldagen is het Beerschot eindelijk gelukt om een wedstrijd te winnen in de Jupiler Pro League; Met Anderlecht als tegenstander smaakte de overwinning nog wat zoeter op Het Kiel. En dat was vooral te danken aan Marwan Al-Sahafi.

Joker van United World

De twintigjarige Saoedi streek samen met zijn landgenoot Al-Ghamdi op het einde van de transferperiode neer in Antwerpen. Na enkele punten en komma's recht te zetten in hun visum, maakten ze allebei hun debuut in de derby tegen Antwerp. Zowel tegen Antwerp als tegen Westerlo kon Al-Sahafi niet beslissend zijn maar tegen Anderlecht was hij de matchwinnaar met twee doelpunten.

En dat was niet vanzelfsprekend want ook Al-Sahafi moest interlands gaan spelen. Dinsdag stond hij nog in de basis met Saoedi-Arabië tegen Bahrein om woensdag in Antwerpen aan te komen en een dag voor de wedstrijd tegen Anderlecht voor het eerst opnieuw aan te pikken op training.

Tweemaal deden Beerschot en Al-Sahafi het in de omschakeling. Bij zijn eerste doelpunt viel vooral de prachtige aanname op, bij zijn tweede leek het wel alsof we naar het Saoedi Arabië - België op het WK van 1994 aan het kijken waren. U weet wel, met de fantastische run van Said Al Owairan.

Geen spits

Dat Al-Sahafi enkele uitstekende kwaliteiten heeft om dit Beerschot te versterken, steekt trainer Dirk Kuyt niet onder stoelen of banken. "Ik heb maar weinig spelers gezien die zo snel zijn. Bovendien kan hij in zijn snelheid ook nog eens goed dribbelen en van kant veranderen. Als een speler het topverdedigers in België lastig kan maken, mag je blij zijn dat hij bij jou in het team zit", aldus Kuyt.

Al-Sahafi zelf komt rechtstreeks vanuit Saoedi-Arabië en moet dus nog wat wennen aan de Belgische competitie. "Al kende ik Beerschot en Anderlecht al wel. Zeker omdat Anderlecht zo'n grote club is in België, daarom is het extra mooi dat ik nu twee keer kon scoren", reageerde hij zelf.

"Al ben ik normaal wel een flankspeler, het liefste vanop rechts", gaf hij toe. "Maar ja, vandaag stond ik centraal en scoorde ik twee keer, dus we kunnen moeilijk zeggen dat het slecht ging", besloot Al-Sahafi met een lach.