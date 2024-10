Fredberg heeft zich deze zomer vergist: deze aanwinst van Anderlecht lijkt het echt niet te gaan redden

Anderlecht heeft verrassend verloren van Beerschot. Met name de prestatie van de verdediging is bekritiseerd en in het middelpunt daarvan staat onder andere Mathias Zanka Jorgensen.

Toen Mathias Jørgensen bij Anderlecht arriveerde, waren de redenen voor deze verrassende transfer snel te begrijpen. Hij is een ervaren verdediger van 34 jaar, kostte niets, en had al een goede band met Brian Riemer. Sportief gezien leek het een relatief goedkope gok, vooral omdat Jan Vertonghen de enige ervaren verdediger in de selectie was en te maken had met fysieke problemen.

Echter, deze zogenaamd goedkope gok begint steeds meer als een mislukte investering aan te voelen. Ten eerste speelt Zanka veel meer dan we aanvankelijk verwachtten: sinds zijn komst is Jan Vertonghen voortdurend afwezig door een hardnekkige achillespeesblessure, waardoor hij nog enkele weken aan de kant kan staan.

Daarnaast blijkt Jørgensen niet klaar voor de rol van onbetwiste basisspeler. Ofwel heeft hij meer tijd nodig om zich aan te passen, ofwel haalt hij simpelweg niet het verwachte niveau. In de acht wedstrijden die hij heeft gespeeld, was hij te vaak ondermaats.

Wanneer Anderlecht onder druk komt te staan, heeft Zanka het moeilijk. Hij is traag, worstelt met de opbouw, is slecht gepositioneerd in zijn ingrepen en maakt fouten die zijn 15 jaar jongere teamgenoot Jan-Carlo Simic niet meer maakt. Sommige optredens van de Deen kunnen zelfs als "dramatisch" worden bestempeld, vooral afgelopen vrijdag.

De supporters hebben Mathias Jørgensen al tot zondebok verklaard. Dit is geen verrassing, aangezien hij duidelijk een transfer is van Jesper Fredbergr. Het ontslag van Riemer heeft Zanka negatief beïnvloed en heeft zijn integratie er niet gemakkelijker op gemaakt. David Hubert daarentegen blijft kalm: hij heeft al Anders Dreyer op de bank gezet en zal niet aarzelen hetzelfde te doen met Jørgensen.

Het enige probleem is dat hij iemand moet hebben om Zanka's plaats in te nemen. Er wordt gedacht aan Amando Lapage, maar de beloften hebben al hun kracht nodig om uit de degradatiezone te komen.