Coosemans héél streng voor zijn ploegmaats: doelman legt uit wat er misliep tegen Club Brugge

Colin Coosemans was de enige echt op niveau bij Anderlecht. Zonder hem was het waarschijnlijk een afstraffing geworden tegen een oppermachtig Club Brugge. De doelman wees zijn ploeggenoten achteraf - terecht - op de instelling waarmee ze de match aanvatten.

Coosemans nam geen blad voor de mond. Het was ook vrij duidelijk dat zijn ploegmaats ergens vergeten waren hoe ze tegen Club Brugge in het verleden in de problemen kwamen. "Het was een gebrek aan intensiteit", benadrukte Coosemans.

"We hadden een plan, maar we hebben het niet uitgevoerd. We wilden de eerste linie van Club doorbreken om zo onder de druk uit te komen. Maar dit was geen manier om zo een wedstrijd te beginnen. Er zat veel te weinig druk op de bal", vond Coosemans.

Hij zag ook hoe zijn maats steeds voor dezelfde oplossing probeerden te gaan. Onbegrijpelijk eigenlijk. "We hebben in de kaart van Brugge gespeeld. Dat het verschil zo groot was, lag ook aan Club, maar vooral aan ons. Je kan niet zo voorspelbaar spelen."

Coosemans had in de eerste helft drie grote reddingen nodig om zijn ploeg in de race te houden. "Elke match krijg je kansen tegen", haalde hij de schouders op. "Ik doe gewoon mijn job. Je weet dat je in Jan Breydel kansen gaat tegen krijgen, dat is normaal. Daar moet je de focus niet op leggen."

Bij de tweede goal nam Coosemans wel een vreemde beslissing door heel ver uit te komen op een diepe bal van Vanaken, waarna hij omspeeld werd door Talbi. "Ik had naar mijn gevoel niet genoeg tijd om terug te keren naar mijn doel. In mijn hoofd was er op dat moment maar één mogelijkheid en dat was proberen de bal te onderscheppen."