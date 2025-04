Wesley Sonck is formeel en eerlijk over Kevin De Bruyne: "Ga het niet doen, want doe het voor Messi ook niet"

Er is dezer dagen veel te doen over Kevin De Bruyne en een mogelijke transfer van de Rode Duivel. Rest de vraag: waar gaat hij uiteindelijk heen en is dat een goede keuze, ook met oog op het WK 2026 in de USA, Mexico en Canada?

De enige zekerheid op dit moment? Kevin De Bruyne zal niet verlengen bij Manchester City en dus volgend seizoen elders spelen. Aan geïnteresseerde clubs op zich geen gebrek.

Veel interesse

Vanuit Saoedi-Arabië en de Amerikaanse MLS was er de voorbije maanden al de nodige interesse. En dus is de vraag wat KDB uiteindelijk gaat kiezen. Inter Miami lijkt de grootste kanshebber te zijn op dit moment. Mogelijk kunnen ook de Rode Duivels een impact hebben op de keuze.

Nadat eerder al Peter Vandenbempt zich had uitgesproken over een transfer naar een minder veeleisende competitie, kwamen ze daar ook in Extra Time nog eens uitvoerig op terug.

Competitie onbekend?

"De MLS is echt wel minder snel. Of ik ga kijken voor De Bruyne? Nee. Voor Messi zou ik ook gekeken hebben, dacht ik. Maar ik heb het uiteindelijk niet gedaan, dus voor De Bruyne ga ik ook niet kijken. Dat is eerlijk hé", aldus Wesley Sonck.

Frank Boeckx pikte in: “Ik denk dat Kevin De Bruyne wel nog voldoende snel is, al is het niveau in de MLS misschien inderdaad wel wat minder als je ziet dat Suarez daar nog goed mee kan en dat die eigenlijk verschrikkelijk is. We volgen de competitie in de MLS en in Saoedi-Arabië eigenlijk onvoldoende.”