De opvallende analyse over Kevin De Bruyne: "Als je het aan Mannaert of Garcia zou vragen ..."

Er is dezer dagen veel te doen over Kevin De Bruyne en een mogelijke transfer van de Rode Duivel. Rest de vraag: waar gaat hij uiteindelijk heen en is dat een goede keuze, ook met oog op het WK 2026 in de USA, Mexico en Canada?

De enige zekerheid op dit moment? Kevin De Bruyne zal niet verlengen bij Manchester City en dus volgend seizoen elders spelen. Aan geïnteresseerde clubs op zich geen gebrek. Veel interesse Vanuit Saoedi-Arabië en de Amerikaanse MLS was er de voorbije maanden al de nodige interesse. En dus is de vraag wat KDB uiteindelijk gaat kiezen. Mogelijk kunnen ook de Rode Duivels een impact hebben op de keuze. "In principe zijn we altijd voorstander van Rode Duivels die spelen bij de beste clubs van Europa. Maar in dit geval is het omgekeerde misschien iets beter", heeft Peter Vandenbempt alvast een opvallende analyse klaar voor Sporza. Minder stress? Want wat als De Bruyne zou spelen in een minder veeleisende competitie? Dan kan hij zich wat meer sparen en met minder stress toeleven naar het WK 2026. En dan moet hij er natuurlijk kunnen staan voor zijn (vermoedelijk) laatste WK. "Als je het zou vragen aan technisch directeur Vincent Mannaert of aan bondscoach Rudi Garcia, dan hebben zij volgens mij liever dat De Bruyne gaat voetballen in een minder belastende competitie", beseft Vandenbempt.