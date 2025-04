Filip Joos begrijpt niets van aanstelling ref Antwerp - Club Brugge: "Gigantische blunder"

De play-offs in ons land zijn van wal gestoken. Dit weekend was er al speeldag 2. En daarbij was er een topper in handen van Lothar D'Hondt. Die kreeg er vorige week nochtans nog flink van langs van de analisten. En dat is onbegrijpelijk voor Filip Joos.

Zondagnamiddag ontving Antwerp Club Brugge op de Bosuil. Lothar D'Hondt mocht deze match in goede banen leiden, terwijl Jan Boterberg VAR is. Reglement niet gekend? Niet iedereen was daar achteraf over te spreken, want Lothar D'Hondt kreeg vorige week de wind van voren na zijn optreden in de vorige wedstrijd waar hij een belangrijke rol speelde. "Er gebeurde op Genk iets wat je niet kan voorstellen. Je mist om te beginnen twee strafschoppen, maar de tweede was een doelpunt dat door een ongelooflijke stommiteit van de VAR wordt teruggedraaid. D'Hondt heeft bewezen niet stressbestendig te zijn en bovendien ook het reglement niet te kennen", gaf Filip Joos zeer duidelijk aan bij 90 Minutes. Geen begrip Een week later is Joos daar in hetzelfde programma nog eens op teruggekomen: "Dat hij eerst blijk geeft het reglement niet te kennen en die mag dan een week later Antwerp - Club Brugge fluiten?" "Daar word ik zot van, ik begrijp dat totaal niet. Als je zo'n gigantische blunder maakt zoals die strafschop bij KRC Genk ... Ik word er echt, echt waar ... Ik zou geen zoete broodjes bakken, ik heb er geen begrip voor."