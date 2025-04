Peter Vandenbempt spreekt zich uit in het titeldebat: "Hij was outstanding"

Anderlecht bood Genk zondag meer weerwerk dan verwacht, al stond het na 90 minuten toch met lege handen. Genk zette op die manier een nieuw stapje richting titel. Nog acht wedstrijden zijn er te spelen ...

We zijn op weg naar een strijd met twee snelheden in de Champions' Play-offs. De top-3 heeft 6 op 6 gepakt, terwijl de drie andere ploegen 0 op 6 pakten. En zo lijkt het voor Anderlecht, Antwerp en Gent al over en sluiten voor de top-3.

Topclubs maken indruk

Helemaal bovenaan maken de drie topclubs indruk, maar zolang ze winnen van de andere ploegen blijft Genk natuurlijk wel in polepositie staan. Een jong team (22 jaar gemiddeld) toont daarbij heel wat maturiteit.

"Genk won overigens wel verdiend met het gecreëerde doelgevaar. Na die sterke periode van Anderlecht hebben ze toch overgenomen en ineens wel kansen geforceerd", analyseerde Peter Vandenbempt bij Sporza.

Uitkijken naar clash met Club Brugge

Volgens hem hebben ze bij Genk wel heel wat vertrouwen en ondanks het piepjonge gemiddelde qua leeftijd is het team niet echt van de snel wijs te brengen. Er is wel een speler die ze volgens Vandenbempt misten afgelopen weekend: Steuckers.

"Aan het einde heb ik nog een speciale vermelding voor de kapitein, Bryan Heynen. Hij was outstanding in alle onderdelen van het spel. Het wordt dus uitkijken naar de eerste clash tegen Club Brugge zondag."