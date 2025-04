Antwerp-coach Andries Ulderink stond voor bijzonder moeilijke opgave tegen Club Brugge: "Daar hebben zij te veel kwaliteit voor"

Antwerp heeft al zes wedstrijden op rij niet meer kunnen winnen. The Great Old speelde een zwakke eerste helft tegen Club Brugge, maar na rust liep het een pak beter.

Met een 0-3 achterstand ging Antwerp de rust in tegen Club Brugge. Absoluut geen ideaal scenario, maar blauw-zwart liet het na om de 0-4 te maken, waarna rood-wit kon terugkomen tot op 2-3.

Club-coach Nicky Hayen benadrukte na afloop nog eens hoe belangrijk het is om technisch geen fouten te maken. Antwerp-coach Andries Ulderink moest op andere zaken focussen.

"Mijn collega heeft het over elke pass en elke aanname die goed moet zijn. Hij kan zich daar druk over maken. De tegenhanger daarvan is dat ik me druk moet maken over hoe we Club Brugge onder druk kunnen zetten", zei de Nederlander na afloop.

"Dat lijkt in theorie gemakkelijk, maar om dat 95 minuten lang goed te doen, daar hebben zij te veel kwaliteit voor. Zeker aan de bal", gaat hij verder.

"Daarom zei ik ook dat we redelijk goed aan de wedstrijd begonnen. Alleen met die tegendoelpunten, dat werkt even tegen. Dat mag niet, dat moet ook niet. Maar zomaar even Club onder druk zetten, dat is niet het makkelijkste wat er is", besluit Ulderink.