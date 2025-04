Het doel heiligt de middelen: 'Zijn filosofie past er helemaal niét, maar deze natie wil in 2026 wereldkampioen worden met José Mourinho'

José Mourinho staat (nog maar eens) in de oog van de storm. De coach riskeert een zware schorsing nadat hij zijn concullega van Galatasaray SK in de neus kneep. Is zijn houdbaarheidsdatum in Istanboel overschreden?

De Braziliaanse voetbalbond hoopt alvast van wel. Volgens de Braziliaanse media heeft José Mourinho de vraag gekregen om aan de slag te gaan als bondscoach van De Goddelijke Kanaries. De Brazilianen zijn op weg naar een coach met internationale naam en faam om Neymar en landgenoten door de huidige crisis te loodsen. Mourinho is in dat opzicht dé ideale kandidaat. Sambavoetbal De Portugese oefenmeester werd eerder al genoemd als bondscoach van Brazilië, maar de interesse ging uiteindelijk liggen. De Braziliaanse fans verwachten sambavoetbal en dat is niet meteen de stijl van The Special One. Anno 2025 - en dus vooral op het WK in 2026 - wil Brazilië vooral winnen. De manier waarop is eventjes niet van tel. En die filosofie past dan weer wél in het kraam van Mourinho…