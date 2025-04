Peter Vandenbempt houdt zich niet in: "Ik kan er met mijn verstand niet bij"

De supporters van Charleroi kwamen écht niet goed in het nieuws nadat er een pyrotechnisch apparatuur werd gevonden onder de stoeltjes in het uitvak, waar Standard-fans zaten dit weekend. Het bestuur van Charleroi reageerde bijzonder hard en ook de analisten hebben er wat over te zeggen.

"Sporting Charleroi betreurt en veroordeelt met de grootst mogelijke vastberadenheid het onaanvaardbare gedrag van sommige individuen die hebben geprobeerd stoelen in het bezoekersvak te saboteren met vuurwerk dat vanop afstand zou afgaan."

Onaanvaardbaar

"Dergelijke daden zijn volledig onaanvaardbaar en hebben absoluut geen plaats in ons stadion. Ze gaan bovendien in tegen de waarden die Sporting de Charleroi verdedigt", aldus Charleroi eerder in een clubstatement.

Ook Peter Vandenbempt had iets te zeggen over het voorval in Extra Time: "Ik heb me laten vertellen dat het niet de eerste keer was dat het gebeurde, los van Charleroi. Ik was er enorm over verbaasd."

Goed seizoen van Charleroi

"Charleroi speelt wat mij betreft een goed seizoen. Ze spelen goed voetbal en doen het goed met beperkte middelen alles bij elkaar."

"Al een heel seizoen is er opstand tegen de club, tegen Mehdi Bayat, de trainer moet er over eieren lopen. Er is een proces geweest, er zijn stadionverboden. En dan mogen ze terug binnen en dan doen ze dit. Het is onvoorstelbaar en ik kan er met mijn verstand niet bij."