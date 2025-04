Wat Berchem doet, kan Lyra-Lierse ook, denkt Van Meir: "Daar hebben we het intern al zeker over gehad"

Berchem Sport trekt woensdag naar Denemarken voor de terugwedstrijd in de kwartfinale van de FENIX Trophy, het Europese toernooi voor amateurclubs. De heenmatch eindigde op een 1-0 overwinning voor Berchem.

Voormalige Rode Duivel en Berchem-speler Eric Van Meir weet hoe speciaal zulke Europese verplaatsingen kunnen zijn. “Dat is altijd plezant”, zegt hij in De Gazet van Antwerpen.

Van Meir denkt dan ook met veel plezier terug aan zijn eigen Europese avonturen met Lierse. "De Champions League met het kleine Lierse tegen al die topclubs als Sporting Lissabon, Monaco en Bayern Leverkusen. Vooral die match naar Leverkusen. Dat was in Europese termen vlakbij de deur en werd een Lierse volksverhuis. Iets om nooit te vergeten.”

Ook Skjold doet er alles aan om van de wedstrijd tegen Berchem een echt evenement te maken. Er werd speciaal een mobiele tribune geplaatst voor de meegereisde fans uit Antwerpen. Zo'n 150 fans van Berchem maken tevens de oversteek naar Kopenhagen.

Europees voetbal voor Lyra-Lierse?

Of een dergelijk Europees avontuur ook iets is voor Lyra-Lierse, waar Van Meir momenteel ambassadeur is? “Daar hebben we het intern zeker al over gehad”, zegt hij in de krant.

"Het doel is om een degelijke eerstenationaler te worden à la Thes, Dessel Sport of KVK Tienen. En daarna willen we zeker eens Europees meedoen", besluit Van Meir.