Nog niet officieel, maar nieuwe eigenaar van KMSK Deinze bezoekt de club en geeft belangrijke update

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Na enkele dagen intensief werk achter de schermen lijkt de overname van KMSK Deinze bijna rond. De laatste documenten zijn ingediend bij de Ondernemingsrechtbank van Gent en wachten op goedkeuring van zowel de rechtbank als de KBVB.

Gisteren bracht de nieuwe eigenaar van KMSK Deinze een bezoek aan de club om de laatste stappen in het overnameproces te zetten. Hij ondertekende de documenten die bij de rechtbank zijn gedeponeerd en greep de kans om de groep toe te spreken.

Tijdens dit bezoek sprak hij het team toe en ging hij in gesprek met de coach en kapitein om zijn visie voor de club te delen. “De plannen voor een stabiele en gezonde toekomst liggen klaar, en we kijken uit naar een duurzame samenwerking", verklaarde de nieuwe eigenaar op de clubsite.

Ongeveer twee weken geleden liet Deinze weten dat een investeringsgroep bereid was om de club over te nemen. Deze nieuwe eigenaar ziet potentieel in Deinze en heeft al plannen voor de sportieve en financiële groei van de club gedeeld.

Sinds hoofdinvesteerder ACA Football Partners besloot de financiële steun te stoppen, heeft de club op het randje van de afgrond gestaan. De club noemt de huidige fase dan ook “de laatste rechte lijn” van het overnameproces. Zodra de rechtbank en de KBVB hun goedkeuring geven, zal de overname officieel zijn.

Met de overname bijna afgerond, lijkt het einde van de financiële onzekerheid in zicht. Zodra de laatste goedkeuringen binnen zijn, kan Deinze weer bouwen aan een stabiele toekomst in het Belgische voetbal.