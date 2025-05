🎥 "Wat mensen ook nooit zien aankomen, dat is de beenveeg": hilarische tv-sketch wordt nu ook bovengehaald voor Burgess

Union SG mag het op zaterdagavond opnemen in en tegen Royal Antwerp FC. En dat zal het ook doen mét Christian Burgess. Die kwam op de vorige speeldag weg met een gele kaart voor een stevige charge.

Had Christian Burgess een rode kaart verdiend voor zijn fout op Nilson Angulo van vorige week? Daar is de jury niet helemaal uit. Volgens sommigen een absolute must, volgens anderen oranje, volgens nog anderen was een gele kaart voldoende.

Rode kaart?

Het Referee Department oordeelde dat een gele kaart voldoende was, maar dat een rode kaart ook had gekund. In beide gevallen konden ze er zich dus mee verzoenen.

Voor de analisten in 90 Minutes was het dan weer wél duidelijk rood: "Zeggen dat rood had gekund, is eigenlijk zeggen dat geel ook goed was. En dat was het niet", aldus onder meer Filip Joos.

De beenveeg

Ook bij Sporza hadden ze wel wat te zeggen over de zaak. Ze haalden een oude clip naar boven van de Sluipschutters, een Nederlands televisieprogramma.

Een filmpje bovendien dat in het verleden ook al een paar keer is gebruikt door andere clubs bij bepaalde zware tackles. De beenveeg die u niet ziet aankomen? Altijd voer voor de nodige hilariteit die we u niet willen ontzeggen.