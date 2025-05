Done deal: Real Madrid rondt toptransfer van zestig(!) miljoen euro af

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Grote deal in Spanje. Dean Huijsen maakt een heel pittige transfer voor zestig miljoen euro van het Engelse Bournemouth naar het Spaanse Real Madrid. De deal hing al veel langer in de lucht, maar nu is het helemaal officieel.

Dean Huijsen is een Nederlandse Spanjaard (of een Spaanse Nederlander zo u wil). Hij doorliep de jeugdreeksen van Oranje, maar is ondertussen wel Spaans international. Meerjarig contract in Spanje Zijn eerste cap behaalde hij net tegen Nederland in de Nations League onlangs, waardoor hij definitief voor de Spaanse nationale ploeg uitkomt. En nu gaat hij nog wat meer de Spaanse weg op. Hij heeft namelijk zoals al een tijdje verwacht was een meerjarig contract getekend bij Real Madrid. Daarmee verlaat hij ook meteen Bournemouth voor een nieuwe, pittige stap in zijn carrière. Comunicado Oficial: Huijsen.#RealMadrid | #WelcomeHuijsen — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 17, 2025 In het verleden speelde hij in Italië bij onder meer Juventus en AS Roma, vorige zomer ging hij dan naar Bournemouth. Daar gaat hij nu alweer weg voor een bedrag van liefst zestig miljoen euro. Real Madrid maakt het nieuws dat al een tijdje in de pijplijn lag op zaterdagmiddag officieel wereldkundig. Daardoor is Huijsen alvast een absolute eerste toptransfer voor deze zomer.