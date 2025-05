Johan Boskamp heeft iets te zeggen over de titelstrijd: "Klusje makkelijk geklaard"

De titelstrijd in de Jupiler Pro League kan nog één of twee weekends heel erg spannend worden. Johan Boskamp heeft alvast een ferme voorspelling gedaan over de eindstrijd in de competitie. En het zou nog wel eens spannend blijven.

De titelstrijd in de Jupiler Pro League zou nog wel eens heel erg spannend kunnen worden. Er zijn nog twee wedstrijden in de Champions' Play-offs en de strijd is nog niet gestreden. Nog twee keer winnen Als Union SG zaterdag wint op bezoek bij Royal Antwerp FC en Club Brugge verliest zondag op bezoek bij RSC Anderlecht, dan is de titel nu al binnen voor de Brusselaars. In het andere geval wordt het afwachten tot de laatste speeldag op zondag 25 mei. Johan Boskamp is alvast duidelijk over de zaak. “Voor Union is dat een lekkere uitgangspositie. Als ze winnen, zetten ze Club Brugge onder ontzettend veel druk", aldus de Nederlandse analist in gesprek met Het Belang van Limburg. Met druk kunnen omgaan "Alleen denk ik dat ze daar ietsje beter mee om kunnen dan Ajax. Vorige week was het voor hen ook al van moeten in Genk en daar hebben ze dat klusje toch relatief makkelijk geklaard." Volgens Boskamp zal het ook op Anderlecht wel lukken volgens hem. En dus zal de beslissing effectief maar op 25 mei vallen.