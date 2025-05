Analist is duidelijk over mogelijke promotie van Patro: "Alleen voor hem zou ik al een paar wedstrijdjes meepikken"

De spanning in Maasmechelen stijgt met de minuut. Patro Eisden speelt zondag de heenwedstrijd van de promotiebarrages tegen Cercle Brugge, met een felbegeerd ticket voor de Jupiler Pro League als inzet.

Met de heenmatch in het eigen stadion leeft heel Maasmechelen mee met Patro. De Limburgers presteerden het afgelopen seizoen bijzonder sterk in de Challenger Pro League en mogen nu hopen op de ultieme bekroning: een ticket naar 1A.

Mocht Patro promoveren, dan zien we drie Limburgse clubs in 1A. Analist en gewezen voetballer Johan Boskamp laat alvast van zich horen in Het Belang van Limburg.

Alle ogen op Stijn Stijnen

“Het zou leuk zijn", zegt Boskamp over een mogelijke promotie van Patro. “Als ik eerlijk ben, zie ik Patro op voetballend vlak niet echt als een grote aanwinst voor eerste klasse, maar Stijn Stijnen zou wel voor leven in de brouwerij zorgen."

“Alleen voor hem zou ik al een paar wedstrijdjes op Patro willen gaan meepikken. Al denk ik dat ik dan meer naar de bank zou kijken dan naar het veld", grapt Boskamp.

Toch is de prestatie van Patro indrukwekkend, benadrukt Boskamp. “Het is al ontzettend knap dat ze er voor het tweede jaar op rij zo dichtbij zijn. Ik gun het ze in ieder geval van harte. Zowel de supporters als Stijntje.”