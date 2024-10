Liverpool aast op speler van 100 miljoen van Atletico Madrid

Liverpool toont interesse in een speler van Atletico Madrid. Al komt hij niet goedkoop door een afkoopsom van 100 miljoen pond.

Liverpool wil een extra speler halen. De Engelse topclub toont volgens het Spaanse Todo Fichajes interesse in de 21-jarige Pablo Barrios. Barrios is een talentvolle middenvelder die momenteel voor Atletico Madrid speelt.

Barrios speelde dit seizoen al zes wedstrijden voor Atletico. Daarin kon de Spaanse middenvelder één assist geven. Bovendien speelt Barrios ook voor het beloftenteam van Spanje.

Bij Liverpool zou Barrios de concurrentie moeten aangaan met onder andere Alexis Mac Allister en Ryan Gravenberch. Niet van de minsten, dit seizoen is Gravenberch een belangrijke speler voor Arne Slot.

Volgens Transfermarkt wordt de waarde van Barrios geschat op zo'n 30 miljoen. Als Liverpool de middenvelder wil overnemen zullen ze wel veel meer moeten betalen. Er staat een afkoopsom van 100 miljoen in zijn contract.

Een groot bedrag dus, in 2023 kocht Liverpool Alexis Mac Allister nog voor 42 miljoen over van Brighton. Voor Szoboszlai had Liverpool vorig jaar nog 70 miljoen over. Ook Gravenberch kostte de Engelse club zo'n 40 miljoen.