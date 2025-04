Genk lijkt Union achterna te gaan, dit is waarom Club Brugge elke keer de grote titelfavoriet is: "Dat is onbetaalbaar... Of toch niet"

Genk pakt 1 op 9 in zijn laatste drie matchen en ziet vanavond waarschijnlijk Club Brugge of Union over zich heen springen. Wat is dat toch met die ploegen die heel de reguliere competitie domineren om daarna een dip te krijgen? Club Brugge heeft dat nochtans niet als het om de knikkers gaat.

En daar zijn we meteen bij het grote verschil tussen Club en de rest van de topploegen: er loopt in de as van het veld zoveel nationale en internationale ervaring rond dat ze nooit 'choken'. Ja, er was dat mindere seizoen 2022-2023 toen ze slechts vierde eindigden, maar zes keer van de laatste negen keer kroonde blauw-zwart zich tot kampioen.

Club weet in alle omstandigheden wat ze moeten doen

Hun sterkte? De mannen met ervaring in die play-offs zetten al jaren de lijnen uit. Brandon Mechele en Hans Vanaken waren er al bij in 2015-2016 toen Club Brugge de fakkel van Anderlecht begon over te nemen. Die twee kregen later het gezelschap van Simon Mignolet en die as is blijven staan.

Club Brugge kan pieken zoals vorig seizoen, maar hun grote kracht is dat ze nooit panikeren. De leiders hebben heel de kleedkamer onder de duim. Of hebt u wel van verhalen gehoord die uit die vestiaire gekomen zijn die de groepssfeer zouden kunnen schaden? Nee, zelfs niet over ongelukkige bankzitters.

Je had wel Skov Olsen, maar ook hem werd duidelijk gemaakt dat niemand boven het geheel staat. En uiteindelijk waren ze zelfs blij dat ze van hun 'vedette' af waren en er ook nog winst op maakten. Club zorgt er elke keer voor dat in de belangrijkste fase van het kampioenschap alle neuzen in dezelfde richting staan.

Onbetaalbaar... Of toch niet

Plus, ze kunnen op een ongelooflijke manier hun matchen beheren. Als het moeilijk wordt, zorgen ze dat ze in ieder geval niet verliezen. Daar zijn ze meester in. Je zag bij Union de voorbije jaren hoe moeilijk dat die het daarmee hadden. En nu heeft ook Genk die dip. Genk hoefde niet te verliezen van Club en Union, zeker gezien het spelbeeld in die twee matchen.

De omstandigheden kennen en weten wat ervoor nodig is om het over de streep te trekken, dat is een onbetaalbare ervaring. Of misschien toch betaalbaar. Niet toevallig zijn Mignolet en Vanaken de twee bestverdienende spelers in België. De enige twee met een jaarloon over de 3 miljoen euro.

Heynen als leidraad

Genk heeft nog Bryan Heynen uit het kampioenenjaar 2018-2019, maar da's intussen ook al zes jaar geleden. Hij moet ook nu de leidraad zijn. In 2022-2023 leek Genk ook op weg naar de titel na een indrukwekkend regulier seizoen voor Nieuwjaar, maar Antwerp ging nog met de oppergaai lopen. Ter herinnering: Genk maakte toen de fout Paul Onuachu in de winter te verkopen.

Deze keer is er nog niets gespeeld, maar de sterren staan intussen allesbehalve gunstig. De match van vanavond zal al veel duidelijk maken met wie de Limburgers het meeste rekening zullen moeten houden.