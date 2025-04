🎥 Voormalige doelman van Lommel geniet nog na van bekerwinst en viert dat op traditionele Belgische wijze

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Jari De Busser beleeft een droomweek. De 24-jarige Belgische doelman werd maandagavond de held van Go Ahead Eagles door twee strafschoppen te stoppen in de bekerfinale tegen AZ.

Na die zenuwslopende wedstrijd trok De Busser even naar België om tot rust te komen. Hij zette de meldingen op zijn telefoon uit en genoot van de stilte, weg van de drukte in Nederland.

Belgische trots met een blikje Stella

Toch verscheen hij tijdens de huldiging van Go Ahead met een grote glimlach en een blikje Stella Artois in de hand. Zijn favoriete bier nam hij mee uit België. “Dat drink ik altijd met mijn vrienden", vertelde hij aan ESPN.

"Het zijn bizarre dagen geweest. Ik hou van mijn rust, dus een bezoekje aan familie en vrienden deed echt deugd", zei de doelman.

De bekerzege zette heel Deventer op z’n kop. “Mijn vriendin was dolblij na de match. Toen ik terugkwam uit België, zei ze dat ik nog vijf moest inhalen", lachte De Busser. “Maar ik blijf met beide voeten op de grond. Ik ben gewoon blij dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen.”

Een jaar geleden stond De Busser nog in de Belgische tweede klasse bij Lommel. Sinds januari is hij eerste doelman bij Go Ahead Eagles.