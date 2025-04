'17-jarig talent spreekt met twee clubs uit de Champions' Play-offs'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Terwijl de transfermarkt nog niet officieel geopend is, zijn de Belgische clubs al druk bezig achter de schermen om de talenten van morgen binnen te halen. Eén van hen zou uit Nigeria kunnen komen en meteen een rol kunnen spelen bij een club die meespeelt om de topplaatsen.

Het is bekend dat de zomertransfermarkt officieel pas op 16 juni zal beginnen in België (tot 1 september), maar achter de schermen is deze al vele weken aan de gang.

De clubs zijn al actief, vooral op de markt van jonge spelers, om zo snel mogelijk de nieuwe talenten te ontdekken die ze kunnen ontwikkelen voor het komende seizoen.

Een van die toptalenten is Musa Oluwayesi Akinfenwa, de 17-jarige Nigeriaanse rechtsbuiten die speelt bij Real Sapphire Foot, een lokale club die onder andere Victor Boniface heeft voortgebracht. De voormalige aanvaller van Union Saint-Gilloise heeft hem vorig seizoen zelfs de prijs voor speler van het seizoen bij de club uitgereikt.

De getalenteerde linkspoot was volgens onze informatie recent in België om te praten met twee ploegen uit de huidige Champions' Play-offs met het oog op een zomertransfer.

Hij heeft echter keuzemogelijkheden, aangezien clubs zoals Brøndby, Olympique de Marseille en Real Sociedad ook informatie over hem hebben opgevraagd.