Seriously, Pep? Er lekken steeds meer details uit van (gedwongen) vertrek van Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne vertrekt na het seizoen bij Manchester City. Er lekken ondertussen steeds meer details uit over de motieven om de Rode Duivel naar de uitgang te begeleiden.

Kevin De Bruyne kondigde zelf zijn vertrek bij Manchester City aan. Eerlijk? Ook wij waren verrast dat The Citizens onze landgenoot geen nieuw contract hadden aangeboden.

Ook de Engelse voetbalwereld had het anders verwacht. Uit respect voor bewezen diensten had King Kev gerust een contractverlening voor één seizoen kunnen krijgen. Een topper van zijn kaliber kan je toch altijd gebruiken?

Niét dezelfde denkwijze als Liverpool FC

Kijk maar naar Mo Salah bij Liverpool FC. De 32-jarige Egyptenaar kende vorig seizoen eveneens een dipje, maar leidde The Reds dit seizoen wél opnieuw naar de landstitel. Manchester City had echter een andere denkwijze.

The Noisy Neighbours hebben vooral schrik om in eenzelfde valkuil als Manchester United te trappen. Op Old Trafford werd jarenlang geprobeerd om het team - met oudgedienden - opnieuw op de rails te krijgen. Met de gekende gevolgen vandien.

Veto van... Pep Guardiola

De Engelse media opperen overigens dat ook Pep Guardiola binnenskamers zijn veto heeft gesteld tegen een verlengd verblijf van De Bruyne. De coach wil verjongen en ander voetbal spelen. En De Bruyne zou enkel en alleen in de weg lopen… Seriously, Pep?