Bondscoach onder de indruk van aanstormende Rode Duivel: "Het is een jonge speler die we nauwlettend volgen"

Voor de eerste twee kwalificatiewedstrijden voor het WK sluit Rudi Garcia niet uit dat hij enkele wijzigingen zal doorvoeren ten opzichte van zijn eerste selectie bij de Rode Duivels. Lucas Stassin, die een sterk seizoen heeft gehad bij Saint-Etienne, zou er wel eens bij kunnen zijn.

Ongeveer 100 dagen na zijn aankomst bij de Rode Duivels, bijna 40 dagen sinds de gewonnen Nations League play-off tegen Oekraïne, heeft Rudi Garcia een interview gegeven aan RTL Sports waarin hij terugblikt op zijn eerste stappen als bondscoach en zijn ambities voor de komende maanden.

De nieuwe dirigent van ons nationale team richt zich natuurlijk op de kwalificaties voor het WK 2026, die in juni zullen beginnen voor België met een uitwedstrijd in Noord-Macedonië, gevolgd door een wedstrijd tegen Wales.

Tijdens de volgende interlandbreak zou Rudi Garcia enkele wijzigingen in zijn selectie kunnen doorvoeren, om andere spelers te testen maar ook om de meest verdienstelijke spelers van dit moment te belonen. Hij werd gevraagd naar de situatie van Lucas Stassin, die mogelijk in aanmerking komt voor selectie.

"Niets ontgaat ons. We volgen al onze Belgische spelers die in het buitenland spelen, maar ook in België. Diegenen die op de lijst stonden tegen Oekraïne, de 28 inclusief de geschorsten en de geblesseerden, maar ook iedereen die in aanmerking zou kunnen komen voor de selectie."

Lucas Stassin, de aanvaller met twaalf doelpunten bij Saint-Étienne, zou in de toekomst deel kunnen uitmaken van de selectie. Hij speelt echter op een zeer goed gevulde positie en zal zijn waarde op de lange termijn moeten bewijzen. "Het hangt af van de concurrentie, en die is er. Soms is er minder concurrentie op bepaalde posities maar op andere plekken is er veel. Maar het is zeker dat hij een jonge speler is voor de toekomst van de selectie. Het is iemand die we volgen, net als anderen."