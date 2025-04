KAA Gent-eigenaar Sam Baro niet gelukkig met scouting: deze speler is nu al afgeschreven

Bij KAA Gent staat voor zo'n 13 miljoen euro aan spelerswaarde grotendeels aan de zijlijn. De Portugese winger Hélio Varela is hét schoolvoorbeeld van hoe een zomertransfer compleet kan mislukken.

De flankaanvaller, die in juli voor meer dan 3 miljoen euro werd overgenomen van Portimonense, lijkt intussen al volledig afgeschreven. In tegenstelling tot wat het prijskaartje deed vermoeden, overtuigde Varela nooit.

Binnen de technische staf was het na enkele trainingen onder toenmalig coach Wouter Vrancken al duidelijk: de Portugees had snelheid, maar miste elke vorm van spelinzicht, schrijft HLN. Dat hij afkomstig was uit de Portugese tweede klasse werd al snel zichtbaar in zijn niveau.

Onder interim-coach Milicevic is zijn situatie er niet op verbeterd. Varela haalt al weken zelfs de wedstrijdselectie niet meer. AA Gent, dat hoopte op rendement én een mogelijke doorverkoop, ziet zijn investering verdampen. Een vertrek komende zomer lijkt onvermijdelijk, al wordt het moeilijk om zelfs maar een deel van de transfersom te recupereren.

Ook andere recente aankopen, zoals Andri Gudjohnsen en Momodou Sonko, komen amper aan spelen toe. Zij bleven tegen Club Brugge negentig minuten op de bank zitten, zelfs bij een vroege achterstand. Zo wordt het transferbeleid van de club meer en meer in vraag gesteld. Kapitaal dat niets opbrengt: een pijnpunt voor elke club met ambities.

En net daar ligt de gevoeligheid voor voorzitter-CEO Sam Baro. Hij pleit voor een financieel zelfbedruipend AA Gent, waarin transfers een hefboom moeten zijn voor sportief én financieel succes. Met dure missers zoals Varela lukt dat allerminst.