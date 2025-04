Gesprekken gestart, interne goedkeuring al ok: Thierry Henry volgend seizoen de grote concurrent van Vincent Kompany?

Thierry Henry zou volgend seizoen wel eens aan de slag kunnen zijn als coach. Hij staat op de shortlist van RB Leipzig en zijn kandidatuur heeft al de goedkeuring van Jürgen Klopp op zak.

Het seizoen is teleurstellend voor RB Leipzig, waar Maarten Vandevoordt, Arthur Vermeeren en Loïs Openda spelen. Ondanks grote ambities in de zomer staat de Red Bull-club slechts op de vierde plaats in de Bundesliga, ver achter Bayern München.

Enkele weken geleden werd coach Marco Rose ontslagen en vervangen door interim-manager Zsolt Low, die het seizoen zal afmaken. Ondertussen is de clubleiding al op zoek naar een nieuwe coach voor volgend seizoen.

Thierry Henry benaderd door RB Leipzig... en goedgekeurd door Jürgen Klopp!

Volgens Duitse media en BILD zijn Oliver Glasner (Crystal Palace) en Cesc Fabregas (Monaco) benaderd door de club en maken ze deel uit van de shortlist. Ze zijn echter niet de enigen, aangezien ook Thierry Henry naar verluidt in beeld is, volgens Footmercato en Journal du Dimanche in Frankrijk.

De voormalige coach van Monaco en assistent van Roberto Martinez bij de Rode Duivels zou al in contact staan met RB Leipzig, waar Jürgen Klopp, de Football Director voor de Red Bull-groep, zijn komst heeft goedgekeurd en een gesprek heeft gepland.

Thierry Henry maakte al deel uit van de Red Bull Group aan het einde van zijn spelerscarrière, aangezien hij vier seizoenen de kleuren van New York Red Bull droeg in de MLS. Hij kent dus goed de algemeen directeur van de Oostenrijkse groep en voormalig CEO van RB Leipzig, Oliver Mintzlaff.