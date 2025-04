Dit had Olivier Renard niét ingecalculeerd: 'Anderlecht is rond met Touba, maar... plots is verdediger niét transfervrij en moet er toch een transfersom opgehoest worden'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp! RSC Anderlecht wil Ahmed Touba naar Brussel halen. De Belgische recordkampioen hoopte een transfervrije slag te slaan. Maar niets is minder waar. We schreven eerder al dat RSC Anderlecht héél dicht bij de komst van Ahmed Touba staat. De Brusselaars hebben een mondeling akkoord met de 27-jarige verdediger. Touba speelt dit seizoen op huurbasis voor KV Mechelen. Malinwa huurt de 14-voudig Algerijns international van Basaksehir FK. In Turkije beschikt de verdediger over een aflopend contract… mét optie op een bijkomende jaargang. Dan toch een transfersom? Die optie kan Basaksehir éénzijdig lichten. En nu komt de verrassing. Mechelen heeft een aankoopoptie in de huurovereenkomst laten opnemen. Malinwa kan Touba definitief binnenhalen voor 800.000 euro. Het Nieuwsblad weet dat Mechelen dit ook effectief van plan is. De Maneblussers beseffen dat Touba geen trek heeft om langer Achter De Kazerne te voetballen, maar Mechelen hoopt wel op een meerwaarde op de doorverkoop. Twee miljoen euro Transfermarkt schat de marktwaarde van Touba op ruim twee miljoen euro. Olivier Renard krabt zich alvast in de haren. Een transfersom was namelijk niét ingecalculeerd.



