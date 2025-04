Bizar maar waar: Zo vinden voetbalclubs tegenwoordig nieuwe spelers

Op zoek naar een spits of centrale verdediger op het allerlaatste moment? In het Vlaamse amateurvoetbal gebeurt het almaar vaker via... Facebook.

De Facebook-groep ‘Voetbal: speler zkt club/ club zkt speler of wedstrijden(tornooi)’ werd zeven jaar geleden opgericht door Steven Battu, keeperstrainer bij WS Linkhout A. "We hadden een vriendenploegje, maar na verloop van tijd werd het moeilijk om genoeg spelers te vinden", vertelt Battu in De Gazet van Antwerpen. "Daarom maakte ik de groep aan. Ons netwerk was toen te klein." Volgens Facebook komen er dagelijks zo’n vijftig nieuwe berichten in de groep. Vooral na Nieuwjaar is het druk, vertelt Battu. Veel berichten zijn volgens hem anoniem, omdat spelers die aangeven weg te willen vaak niet meer mogen spelen voor hun club. Spelers die anoniem willen posten, moeten eerst toestemming vragen aan Battu. "Ik kan dus zien welke speler er een post wil plaatsen. Dat leidt soms tot speciale ontdekkingen. Zo zag ik een paar jaar geleden dat onze derde keeper een bericht wilde plaatsen op het forum." Grondige screening "En je moet jezelf echt niet beter voorstellen dan je eigenlijk bent. Met een paar klikken op Freekick.be of na een eerste persoonlijk gesprek val je dan toch door de mand", benadrukt Battu. Toch levert de Facebookgroep degelijk resultaat op. "Onze spits is hier een paar jaar geleden langsgekomen en die is nu topschutter. En dat begon allemaal dankzij Facebook."