OFFICIEEL Standard bevestigt vertrek voor het einde van het seizoen

Geblesseerd en geopereerd aan de meniscus., Gavin Bazunu zal niet meer spelen in het shirt van Standard. De Ierse doelman is teruggekeerd naar Engeland voor behandeling.

Standard had nog steeds hoop om een plaats in de Champions' Play-offs te veroveren toen ze in januari de diensten van de Ierse keeper Gavin Bazunu inhuurden. Deze uitleenbeurt van Southampton moest zowel het vertrek van Arnaud Bodart als de blessure van Laurent Henkinet compenseren.

Maar de 23-jarige international slaagde er nooit in om indruk te maken in Luikse kleuren. Hij werd meteen bekritiseerd bij zijn debuut. Bazunu schitterde slechts één keer, tijdens de overwinning op Club Brugge, waar hij doorslaggevend was.

Na twee weken blessureleed staat hij niet meer in de groep. Matthieu Epolo, die aan het begin van het seizoen een basisplaats had, heeft de plek van Bazunu ingenomen, met meer rust als resultaat.

Bazunu is ondertussen geopereerd aan de meniscus. Standard heeft het vertrek van de doelman richting Southampton vandaag aangekondigd. Hij zet zijn herstel verder in Engeland.

Net zoals Victor Valdés destijds, zal de Ier het seizoen niet afmaken aan de Maas. Een uitleenbeurt zonder aankoopoptie die uiteindelijk noch de club, noch de speler tevreden heeft gesteld.