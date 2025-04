Nemen ze het wel serieus? Heel KV Mechelen doet plots een ontdekking

Ook laat in het seizoen is het mogelijk om ontdekkingen te doen. Dat weten ze nu ook bij KV Mechelen, dat over een meer dan degelijke tweede keeper lijkt te beschikken.

De laatste jaren werd de positie van reservedoelman in Mechelen vervuld door Yannick Thoelen. In januari 2025 anticipeerde KVM op het vertrek van Thoelen naar Antwerp door de 27-jarige Nacho Miras in huis te halen. De Spanjaard kon gratis opgepikt worden, want hij had bij Deinze heel wat ellende van dichtbij meegemaakt. Ook voor hem was een transfer dus zeer welgekomen.

Sindsdien zat Miras zoals verwacht elke week op de bank: Ortwin De Wolf is immers de nummer één onder de lat in Mechen en miste geen minuut, tot dinsdagavond. Fred Vanderbiest had enkele verrassende basisplaatsen in petto en gaf in vergelijking met de nederlaag in Charleroi vier andere spelers hun kans. Eén van hen was Miras.

Goede omstandigheden voor Miras

"Als je naar onze basisopstelling keek, kon je de vraag stellen: nemen ze het wel serieus op? Maar ik weet wat onze kern kan, we hebben een bredere kern dan we vooraf dachten", verklaart Vanderbiest zijn keuzes. Waarom hij van keeper wisselde, had ook een specifieke reden. "Ik heb dat gedaan omdat we drie wedstrijden hebben op korte tijd. Nacho doet het goed op training en verdiende een kans in goede omstandigheden."

Die dienden zich aan tegen Westerlo. "Ik wou hem aan een thuiswedstrijd laten beginnen en dat gebeurde dus in één van die drie wedstrijden. Ik moet zeggen: hij stond er. Hij heeft een goede wedstrijd gekeept." Daar zal iedereen het mee eens zijn. Miras deed drie straffe reddingen: allemaal reflexen. Hij toont alvast een goede lijnkeeper te zijn.

De Wolf zaterdag wellicht in doel

Miras is in juni einde contract: of hij kan bewijzen hoe compleet hij is, hangt dus af van een nieuwe overeenkomst. KV Mechelen ontdekt plots dat het een waardige nummer 2 heeft onder de doelmannen, al is het niet zo dat de positie van De Wolf zwaar ter discussie staat. In principe staat Ortwin De Wolf zaterdag in 't Kuipje opnieuw onder de lat bij de volgende ontmoeting met Westerlo.