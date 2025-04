Union SG snoept pion af van stadsrivaal RSC Anderlecht

Een maand geleden vertrok Henk Mariman bij RSC Anderlecht. Nu gaat hij in een gelijkaardige functie aan de slag bij Union SG.

Bij RSC Anderlecht was Henk Mariman aan de slag als Director of Football van de jeugdacademie, maar vorige maand stapte hij op. Nu gaat hij een gelijkaardige functie uitoefenen bij de rivalen van Union SG. Hij krijgt er de titel van Academy Architect.

Mariman moet de professionalisering van de jeugdacademie van Union SG verder uitbouwen. Er wordt onder andere 1,5 miljoen euro geïnvesteerd in het jeugdcomplex.

Bij Anderlecht werkte Mariman samen met Peter Verbeke en Mikkel Hemmersam. Eerder was hij ook werkzaam bij OH Leuven en Club Brugge.

Union SG heeft naast Mariman ook nog Rénaud Bontyès, Hamid El-Filahi en Shawn Bishop aangeworven om de jeugdacademie verder uit te bouwen.

"We hebben in Zaventem binnenkort een uitvalsbasis voor onze eerste ploeg en ondersteunen er de lokale jeugdwerking", zegt CEO Philippe Bormans. "Daarnaast voorzien we ook een upgrade voor de dameswerking. Naast de investeringen in de structuur van de Academy, willen we ook inzetten op de infrastructuur met als doel om van de Corneille Barca-site het kloppend hart van de vernieuwde jeugdwerking te maken."