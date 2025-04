Na verzorging tegen Royal Antwerp FC: Blessure voor Bryan Heynen?

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Bryan Heynen speelde de volledige match op de Bosuil. Toch was dat niet aan de volle honderd procent.

Bryan Heynen werd in het duel van woensdagavond voor de rust verzorgd. Hij leek last te hebben van de knie, maar werd uiteindelijk niet vervangen.

De Limburgse kapitein speelde de volledige wedstrijd nog uit tegen Royal Antwerp FC, maar deed dat duidelijk niet aan de volle honderd procent.

Trainer Thorsten Fink was er dan ook niet gerust in. Vandaag kreeg hij echter goed nieuws te horen over de mogelijke blessure van Heynen.

De aanvoerder reageerde goed waardoor er volgens Het Belang van Limburg helemaal geen twijfel bestaat voor de volgende matchen.

Bryan Heynen zal dus zondag, in de thuiswedstrijd met opnieuw Royal Antwerp FC als tegenstander, gewoon van de partij en volop inzetbaar zijn.