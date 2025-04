Spektakel en veel grote kansen op de Bosuil: Genk is weer wat verder van de titel verwijderd

KRC Genk en Antwerp speelden woensdagavond 1-1 gelijk op de Bosuil. De thuisploeg kon in de tweede helft 2-0 maken vanop de stip, maar in de plaats bracht Penders redding en maakte Tolu niet veel later gelijk. Chery zal het zich beklagen.

KRC Genk nam het woensdagavond op tegen Antwerp. Genk-coach Thorsten Fink hakte knopen door op het middenveld. Hrosovsky kwam in de plaats van Karetsas en Sattlberger verving Bangoura. Bij Antwerp werd de geschorste Deman gewisseld voor Riedewald.

De thuisploeg begon meteen scherp aan de wedstrijd terwijl ze bij Genk nog niet goed wakker waren in de openingsfase. Genk was zoekende terwijl Antwerp de bal had. Na een dikke tien minuten spelen was er een eerste grote waarschuwing: Chery trapte de bal op de paal na een heerlijk uitgespeelde aanval.

Nadien bracht Genk de wedstrijd weer wat in evenwicht, zonder goed te spelen. Tolu kreeg enkele grote kansen terwijl ook Antwerp weer gevaarlijk kon zijn na het halfuur. We gingen zo met een brilscore de rust in. Efficiëntie was het grote probleem bij Antwerp de voorbije weken, maar dat leek besmettelijk te zijn. Tolu wrong zeker twee enorme kansen de nek om.

Meteen na de pauze kwam Balikwisha oog in oog met Penders, maar de winger trapte de bal naast doel. Net als in de eerste helft startte Antwerp frisser, en dat betaald Genk cash. Balikwisha kon The Great Old op voorsprong koppen op het uur.

Niet veel later leek het al helemaal mis te lopen voor de bezoekers. Penders haalde Balikwisha langs achteren neer, al was het contact licht. Visser werd door de VAR teruggeroepen en legde de bal alsnog op de stip. Chery zette zich achter de bal, maar Penders zette zijn fout recht door de strafschop te redden.

Genk leefde weer op, want een paar minuten later kon Tolu de Limburgers weer op gelijke hoogte koppen. De bezoekers hadden het momentum meezitten na de 1-1 en gingen op zoek naar het winnende doelpunt, zonder succes.

Door dit gelijkspel wordt Genk (voorlopig) alleen tweede in het klassement met 41 punten, een punt meer dan Union en een punt minder dan Club Brugge. Antwerp pakt zijn tweede punt deze play-offs, maar blijft wel zesde met 25 punten.