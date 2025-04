Reactie Brief van Fink ontploft terug in zijn gezicht: Trainer van RC Genk is het opnieuw niet eens met scheidsrechterlijke beslissingen

Het was opmerkelijk voor de start van de play offs: Thorsten Fink, trainer van toenmalig leider RC Genk, gooide een open brief online met een steunbetuiging voor de scheidsrechters. Ontploft die nu opnieuw in zijn gezicht?

Respect Voor de vierde week op rij kreeg Racing Genk een strafschop tegen in de Champions' Play Offs en het is ook de vierde partij op rij dat de Limburgers niet kunnen winnen. Het begon allemaal op het veld van Club Brugge in minuut 89. En niet voor de eerste keer vond Fink de beslissing van de scheidsrechter en zijn VAR-team niet optimaal. Antwerp kreeg zondagnamiddag een strafschop nadat scheidsrechter Boterberg de bal net buiten de 16 had gelegd. "Ik vroeg voor de start van de play offs meer respect voor de scheidsrechters. En ze krijgen dat ook van mij, maar voor mij was het geen strafschop", oordeelt Fink op de persconferentie na de verloren partij tegen Antwerp. Rode kaart? Na de gescoorde elfmeter van Chery brak er even een opstootje uit voor de neus van Mike Penders met heel wat geduw en getrek. "Ik ga niet vragen om een rode kaart maar...", spreekt Fink de woorden dan toch uit. "Rood, voor wie?", proberen we een antwoord te ontfutselen. "Als ik het me goed herinner, trekken ze Kayembe zo onderuit bij zijn nek", vindt de Duitser. Aan de andere kant kon Racing Genk ook een penalty krijgen voor hands van Renders maar toen besloot de VAR om de bal niet op de stip te leggen. "Het is op dit moment heel ongelukkig hoe de scheidsrechterlijke beslissingen vallen." Door de 1/12 en de strafschoppen tegen is Racing Genk alvast helemaal teruggevallen in de titelstrijd. Afhankelijk van de uitslag tussen Union en Club Brugge kunnen ze op 5 punten staan met nog 4 wedstrijden te gaan.