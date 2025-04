Drama bij The Great Old: Vincent Janssen krijgt verschrikkelijke domper te verwerken

Vincent Janssen zal dit seizoen niet meer in actie komen. De Antwerp-spits liep een scheur in de meniscus op.

Antwerp staat na vijf speeldagen in de Champions' Play-offs nog steeds op de zesde en laatste plaats. Geen andere club doet het er slechter dan de 2 op 15 die The Great Old behaalde.

Zondagnamiddag trekt The Great Old naar KRC Genk, in de hoop die eerste driepunter van de play-offs te pakken. Makkelijk zal dat in ieder geval niet worden in de Cegeka Arena. Genk verloor dit seizoen één keer thuis, tegen Union.

Bovendien kreeg Antwerp verschrikkelijk nieuws te horen in aanloop naar de topper: Het Laatste Nieuws meldt dat Vincent Janssen out is tot het einde van het seizoen. De Nederlander liep een scheur in de meniscus op.

Maandag wordt Janssen al geopereerd, waardoor hij dit seizoen niet meer in actie zal komen. Een serieuze domper voor hem en voor The Great Old.

Janssen speelde dit seizoen al 38 wedstrijden voor Antwerp over alle competities heen. Daarin was hij goed voor 13 doelpunten en acht assists. Zijn contract loopt nog tot het einde van volgend seizoen.