Thorsten Fink gooit handoek in de ring: "Jonge ploeg kan niet met deze titeldruk omgaan"

Voor de tweede keer in drie jaar tijd is Racing Genk er heel dicht bij. Maar opnieuw lijkt Racing Genk naast de titel te zullen grijpen.

Bezweken onder druk

De thuiswedstrijd tegen Antwerp was een must-win voor Racing Genk. Zo konden ze zich opnieuw even boven Union en Club Brugge hijsen, vertrouwen tanken en het in een onderlinge confrontatie afmaken met de andere titelkandidaten. Maar het draaide helemaal anders uit voor Racing Genk dat met 0-1 de boot in ging in eigen huis na een strafschopdoelpunt van Chery.

"Het is duidelijk, de druk om voor de titel te strijden valt te zwaar op de schouders van deze groep. En dat is mijn fout", vindt Genk-trainer Thorsten Fink. "Ik heb de groep niet klaar gekregen om voor de titel te strijden", oordeelt hij.

"We moeten winnen onder druk en dat ging niet. We hadden 9 punten voor en wilden voor de titel gaan. Maar nu... om de titel te pakken, moet je thuis winnen", zucht Fink. "Nu wil ik niet meer over die titel praten. Een Champions League-ticket pakken zou ook mooi zijn voor deze groep."

Handdoek in de ring

De Duitser lijkt echt wel de handdoek in de ring te gooien ookal is het mathematisch nog mogelijk. "De groep moet meer tijd krijgen om te groeien. Misschien lukt het de volgende wedstrijd of volgend seizoen wel."

De teleurstelling is duidelijk groot in Limburg. Hoe het nu verder moet, daar is ook de ervaren Thorsten Fink niet zeker van. "Ik kan nu een vrije dag geven maar of dat zou helpen? Het is lastig om niet te halen wat je wou halen maar we hebben positiviteit nodig. Ik heb wel wat ervaring, nu is het aan mij om de spelers op te laden voor de volgende wedstrijden."