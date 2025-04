Union deelt tikje uit aan Club Brugge en grijpt de macht in de titelstrijd

Union heeft de macht gegrepen in de Champions' Play-offs met een zege op het veld van Club Brugge. De Brusselaars smeerden Club zijn eerste puntenverlies toe, zondag volgt de terugwedstrijd op het veld van Union.

Door het puntenverlies van Racing Genk op het veld van Antwerp konden Club Brugge of Union een uitstekende zaak doen in de titelstrijd. Bij Club stond Mignolet in doel, nadat hij vorige zondag nog geblesseerd naar de kant moest.

Net als tegen Racing Genk begon Union bijzonder fel aan de wedstrijd en gaf Club Brugge geen tijd en ruimte om te voetballen. Een kans creëren was dan ook bijzonder moeilijk voor blauw-zwart.

Halfweg de eerste helft was het opnieuw even schrikken voor Simon Mignolet die stevig botste met Promise David. De doelman van Club kon wel verder en moest zich iets na het halfuur wel een eerste keer omdraaien.

Castro-Montes kapte op links in de zestien goed naar zijn rechter en draaide de bal mooi in het zijnet over Mignolet. Club Brugge reageerde net voor de rust nog wel, maar verder dan een kopbal van Jutgla kwam het niet.

Club Brugge kan niet meer scoren en verliest

Na de rust wilde blauw-zwart iets aan die achterstand doen, maar kwam niet verder dan een schotje Vermant voor het uur. Talbi kwam dan maar in zijn plaats en moest het forceren, maar de wanhoopspoging van Jutgla een kwartier was tekenend voor hoe moeilijk Club het had.

Club kwam nog dicht bij de gelijkmaker met een slotoffensief, maar Moris haalde de poging van Tzolis uit de onderhoek en Vetlesen kopte op de lat. Scoren lukte niet meer en dus verloor blauw-zwart voor het eerst in deze play-offs.

Union pakt wel 15 op 15 en is de nieuwe leider, met één puntje voorsprong op Club Brugge en twee voorsprong op Racing Genk. Zondag kan Club Brugge al revanche nemen, want dan trekt het naar Union.