Brugse publiek kan stijl van Union niet smaken: Simon Mignolet dient hen van antwoord

Union heeft opnieuw punten gepakt op het veld van Club Brugge. De Brusselaars speelden hun gewoonlijke spel weer en dat zorgde voor frustratie bij de fans van blauw-zwart.

Na het incident met de tweede bal op het veld tegen Racing Genk was het duidelijk dat de fans van Club Brugge bij elke fout van Union luid van zich zouden laten horen. Ook Christian Burgess werd opnieuw op de korrel genomen.

"Dat het publiek de stijl van Union niet kan smaken? We wisten welke match we konden verwachten", zei Simon Mignolet achteraf. "Wij mogen ons daar niet in opjagen en als Union op die manier wil spelen, is dat gewoon hun goed recht."

Het publiek van blauw-zwart werd nog gefrustreerder na de openingsgoal van Union iets na het halfuur. Voor Club Brugge een slecht scenario. "Dat mag gewoon niet gebeuren, want dan weet je dat het een lange wedstrijd wordt."

Mignolet geeft de titel nog niet op

Zondag trekt Club Brugge naar Union, waar het minstens een punt moet pakken om in de titelstrijd te blijven. Mignolet gelooft nog altijd in de 20ste landstitel van Club Brugge, maar dan moet het wel beter spelen dan in Jan Breydel.

"We gaan gewoon proberen om de laatste vijf wedstrijden te winnen. We spelen goede play-offs en zondag gaan we proberen om opnieuw te winnen." Vorig seizoen won blauw-zwart met 1-2 op het veld van Union in de play-offs.